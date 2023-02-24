Memur olmak isteyene dev fırsat! İçişleri Bakanlığı yeni devlet memurlarını arıyor: KPSS şartına dikkat!







Devlet Personeli Alımı Başvuru Şartları







Başvuru Süreci ve Tarihleri

Sınav Tarihleri

İçişleri Bakanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere 18 sözleşmeli devlet personeli alacak. Detaylar aşağıda;Başvuru sahiplerinin kendi alanlarında en az üç yıllık deneyime sahip olmaları ve başvuruları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) raporu sunmaları gerekiyor. Güncel programlama dillerinden en az ikisinde yetkin olmaları ve sertifika sahibi olmaları lazım. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.Şartları karşılayan adaylar 2 Mart - 9 Mart tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı kariyer kapısı ya da e-devlet portalı üzerinden online olarak başvuru yapabilir. Seçim süreci Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre ilerleyecek olup, 70 puan ve üzeri alan adaylar seçilmeye hak kazanıyor.İlk eleme sürecini geçen adaylar için yazılı sınav 28 Mart 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayanlar, 4 Nisan - 6 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınava geçecek.