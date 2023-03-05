Memur olmak isteyenler bu haber size! Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS puanıyla memur alacak! İşte şartlar

Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARIHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ocak tarihinde 350 kişilik personel alımı yapılacağı paylaşılmış ancak 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında başvuru tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. Normal şartlarda 17 Şubat tarihinde bitmesi gereken başvuruların tarihleri ertelendi ve başvuru yapmayan insanlar için yeni bir avantaj daha doğmuş oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımlarının başvuru tarihlerinde yapılan revize sonrasında son tarih 31 Mart olarak belirlendi. Personel adayları başvurularını ilk olarak bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde yer alan formu doldurarak gerçekleştirecekler. Bakanlığa giden ya da e-posta gönderen kişilerin başvuruları geçerli olmayacak. Başvuru yapacak adayların 2022 ya da da 2021 senelerinde KPSS P18, P22, P23, P27, P28, P47 veya P74 puan türlerinde en az 80 puan almış olması gerekiyor. Aynı zamanda İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olunmuş olması gerekiyor. 35 yaşını geçmiş vatandaşların başvuruları geçerli sayılmayacak.