Memur olmak isteyenler dikkat! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları değişti!

















Alım Yapılacak İller

Başvuru Şartları:





Peki Kimler, Hangi İşlere Alınacak?





Lise Mezunları

Ön Lisan Mezunu

Lisans Mezunu

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor. İşe alım sürecini revize edildi. Mevcut koşullar ise yazının devamında... 171 sözleşmeli personel pozisyonu en az lise mezunu adaylara açık.Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için son başvuru tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başlangıçta 6 Şubat 2023 olarak belirlenen son başvuru tarihi, ülkemizde derin yaralar açan deprem nedeniyle, depremden etkilenenlerin daha fazla sıkıntı yaşamaması için yeniden düzenlendi. Başvuru süresi, adil bir süreç için uzatıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki personel açığını gidermek amacıyla lise, ön lisans ve lisans mezunları için sözleşmeli 171 personel alımı yapılacak. İşe alım süreci ülke genelinde 35 ili kapsayacak ve bu yeni işe alımlar için 35 şehir belirlendi. Bakanlık bu şehirlerde çalışacak kişileri işe alacak.İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Afyonkarahisar, Bingöl, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Gümüşhane, Eskişehir, Kars, Hatay, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Şırnak, Sivas, Ağrı, Van, Antalya, Edirne, Çanakkale, Bursa, Uşak, Erzurum, Mersin, Kastamonu, Tokat, Adana, Zonguldak ve YozgatBu yeni personel alımları için kriterler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesine dayanıyor. Başvuru sahiplerinin 35 yaşın altında olması ve 2022 KPSS puanı geçerli olmak üzere P94, P93 veya P3 puanlama türlerinden herhangi birinden en az 60 puan almış olması gerekiyor.43 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (2 kadın ve 41 erkek) 5 Şoför 83 Temizlik Personeli (16 kadın 67 erkek)19 Büro Personeli 11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (8 erkek 3 kadın)10 Büro Personeli