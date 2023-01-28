Memur olmak isteyenler müjde! Bakanlığa 1378 memur alınacak! Sabah 9 akşam 5 çalışırım diyenler hemen başvursun







1378 KAMU PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NE?







BAŞVURANLAR İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS KOŞULU NEDİR?

EĞİTİM DURUMU

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ilanı yayınladı. Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitli kadrolar için ilan yayınladığını açıkladı. İlanın yayınlanması ile birlikte en az lise, önlisans ve lisans mezunları alınacaktır. Buna istinaden Tarım Bakanlığı'nın işe alım duyurusu hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte detaylar…Bahsi geçen alımlar farklı niteliklerle yapılıyor. Alınacak kontenjanlar şu şekildedir;• 1 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi ( İŞKUR İle ) • 1128 Orman Muhafaza Memuru, • 249 Orman Mühendisi,Tarım ve Orman Bakanlığı kamu görevlisi alımlarında adaylar için genellikle 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanununun 48. maddesindeki şartlar uygulanır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmamak, görevini yapmasına engel sağlık sorunları bulunmamak, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç almak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları vb. olumlu sonuç almak.Tarım ve Orman Bakanlığından adaylarda bazı şartlar aramaktadır. KPSS, Eğitim, Sağlık şartı bunların arasında yer alıyor. Ayrıca başvuranlar herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ya da emekli aylığı almıyor olması gerekmektedir.Yukarıdaki alımlardan, ön lisans için P93 ve lisans için P3'ün 2022 yılında alınan KPSS'den en az 50, 60, 65 veya 70 puan almış olması gerekir. Kontenjanlara göre KPSS puanının temel şartı değişkenlik gösterebilir.Kazanımlar farklı alanlardan yapıldığından en az lise eğitimi veren kurumların ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir.DSİ ve OGM, Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personellerini işe alıyor. Bu bağlamda her kontenjanın başvuru tarihleri farklıdır ve aşağıdaki bilgilerden başvuru tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Çan Sulama Birliği İş İlanı Numarası ( 00007284435 ) Başvurular en geç 27 Ocak 2023 OGM 1128 Orman Muhafaza memuru Alımı İlanı Başvurular 26 Ocak - 6 Şubat 2023 OGM 249 Orman Mühendisi Alımı İlanı Başvurular 15 - 25 Ocak 2023