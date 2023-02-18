Memur olmak isteyenlere bir şans daha! Hazine ve Maliye Bakanlığı tarihi uzattı: Başvuru şartları değişti!







HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI







Kamuda çalışmak isteyen insanlar için son dönemlerde kamu kurum ve kuruluşları çok sayıda istihdam yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 350 personel için başvuru süreleri uzatıldı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı için belirlenen şartlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi kapsamında belirlendi. Belirlenen diğer şartlar ise şu şekilde belirtildi; 2021 veya 2022 senesi KPSS P17, P18, P22, P27, P28, P47, P48 puan türlerinden en az 80 puan alınmış olması gerekiyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşın dolmamış olması gerekiyor.Başvuru yapacak kişilerin Siyasi Bilgiler, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin dört yılık bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru sürecini ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle uzattı. Yapılan açıklama şu şekilde; 'Bakanlığımız tarafından 18 ve 19 Mart tarihlerinde yapılması belirlenen Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, ülkemizde yaşanmış olan deprem felaketi sebebiyle ileri tarihe ertelendi. 17 Şubat tarihinde sona ermesi planlanan sınav için son başvuru tarihi 31 Mart Cuma günü saat 17.30 olarak belirlendi. Yazılı sınav ile ilgili tarih bilgileri https://www.hmb.gov.tr adresinden paylaşılacaktır.'