Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu: KPSS puanını alan başvuruya koşacak!







Sözleşmeli Personel Kontenjan Dağılımı







Başvuru Koşulları

Diğer Şartlar

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının P3 puan türünden en az 70 puan

Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış (27.03.1983 ve sonrasında doğmuş)

İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübe (Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları değerlendirilecek)

Türkiye'deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerden ilgili alanda lisans diploması





ÇSB (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) geçtiğimiz günlerde lisans mezunu 500 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu. Alım, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca afet riski altındaki alanların geliştirilmesi ve Bakanlıktaki personel açığının giderilmesini amaçlıyor. Aşağıdaki özelliklere sahip olan adaylar, ÇSB'nin Kariyer Kapısı Platformu'ndan başvuru yapabilir. KPSS puanının esas alınacağı kontenjan dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar ise şu şekilde;Bakanlık çeşitli alanlarda aşağıdaki şekilde personel alımı yapacak.223 İnşaat Mühendisi 25 Harita Mühendisi 35 Makine Mühendisi 35 Elektrik - Elektronik Mühendisleri 35 Çevre Mühendisi 20 Jeoloji Mühendisi 20 Jeofizik Mühendisi 33 Mimarlar 25 Şehir Plancısı 28 Avukatlar 21 UzmanSözleşmeli personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak yer alıyor.İşe alım için uygun olmak için başvuru sahiplerinin;İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesiJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans derecesiMakine Mühendisliği alanında lisans derecesiElektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesiÇevre Mühendisliği alanında lisans derecesiJeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği alanında lisans derecesiJeofizik Mühendisliği alanında lisans derecesiMimarlık alanında lisans derecesiŞehir ve Bölge Planlama alanında lisans derecesiHukuk fakültelerinden mezun olmak, Türkiye'de herhangi bir il barosuna kayıtlı olmakİşletme, İktisat, Maliye, Bankacılık veya YÖK tarafından onaylanan eşdeğer alanlarda lisans derecesine sahip olmak.