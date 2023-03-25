KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 22:23

Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu: KPSS puanını alan başvuruya koşacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde lisans mezunu 500 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu. Başvurular, Çevre Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılabilir.

KAMU PERSONELİ
25 Mart 2023 - 22:23
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Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu: KPSS puanını alan başvuruya koşacak!
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ÇSB (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) geçtiğimiz günlerde lisans mezunu 500 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu. Alım, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca afet riski altındaki alanların geliştirilmesi ve Bakanlıktaki personel açığının giderilmesini amaçlıyor. Aşağıdaki özelliklere sahip olan adaylar, ÇSB'nin Kariyer Kapısı Platformu'ndan başvuru yapabilir. KPSS puanının esas alınacağı kontenjan dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar ise şu şekilde;

Sözleşmeli Personel Kontenjan Dağılımı

Bakanlık çeşitli alanlarda aşağıdaki şekilde personel alımı yapacak.



223 İnşaat Mühendisi

25 Harita Mühendisi

35 Makine Mühendisi

35 Elektrik - Elektronik Mühendisleri

35 Çevre Mühendisi

20 Jeoloji Mühendisi

20 Jeofizik Mühendisi

33 Mimarlar

25 Şehir Plancısı

28 Avukatlar

21 Uzman

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde lisans mezunu 500 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu.

Başvuru Koşulları

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak yer alıyor.

Diğer Şartlar

İşe alım için uygun olmak için başvuru sahiplerinin;

  • 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının P3 puan türünden en az 70 puan
  • Başvurunun son günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış (27.03.1983 ve sonrasında doğmuş)
  • İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübe (Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları değerlendirilecek)
  • Türkiye'deki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerden ilgili alanda lisans diploması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde lisans mezunu 500 sözleşmeli personel alımı planladığını duyurdu.

Her Meslek için Gereklilikler

İnşaat Mühendisleri: İnşaat Mühendisliği alanında lisans derecesi

Harita Mühendisleri: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans derecesi

Makine Mühendisleri: Makine Mühendisliği alanında lisans derecesi

Elektrik - Elektronik Mühendisleri: Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi

Çevre Mühendisleri: Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesi

Jeoloji Mühendisleri: Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği alanında lisans derecesi

Jeofizik Mühendisleri: Jeofizik Mühendisliği alanında lisans derecesi

Mimarlar: Mimarlık alanında lisans derecesi

Şehir Plancıları: Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans derecesi

Avukatlar: Hukuk fakültelerinden mezun olmak, Türkiye'de herhangi bir il barosuna kayıtlı olmak

Uzmanlar: İşletme, İktisat, Maliye, Bankacılık veya YÖK tarafından onaylanan eşdeğer alanlarda lisans derecesine sahip olmak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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