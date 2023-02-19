Memur olmak için iş ilanı araştırmalarına devam eden vatandaşlar için yeni bir müjde daha geldi. Yapılan açıklamaya göre toplam 956 büro memuru alınacak! Peki şartlar nedir? Başvurular nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 23:45
Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS'siz başvurular açıldı: 2023'e damga vuran memur alımı!
Memur olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir müjde daha geldi. Peki hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.
KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 23:45