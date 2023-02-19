KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 23:45

Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS'siz başvurular açıldı: 2023'e damga vuran memur alımı!

Memur olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir müjde daha geldi. Peki hangi kurumlara memur alımı yapılacak? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 23:45
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Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS'siz başvurular açıldı: 2023'e damga vuran memur alımı!
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Memur olmak için iş ilanı araştırmalarına devam eden vatandaşlar için yeni bir müjde daha geldi. Yapılan açıklamaya göre toplam 956 büro memuru alınacak! Peki şartlar nedir? Başvurular nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜRO MEMURU PERSONEL ALIMLARI

2023 senesi için yeni bir memur alım haberi daha paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre İŞKUR üzerinden tam 956 memur alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden büro memuru alımına başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, telefon randevularını ayarlayabilecek, yoğun çalışma temposuna alışık, ekip çalışmasına yatkın, diksiyonu düzgün, büro içindeki araç gereçleri dikkatli kullanabilecek kişiler alınacak. Alım şartları alım yapacak kuruma göre değişse de ilanlar genel olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Zonguldak ve Kocaeli illeri için yayınlanıyor. 



İŞKUR İş İlanı

İŞKUR Memur Alımı

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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