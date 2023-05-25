KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 01:56

Memur olmak isteyenlere büyük fırsat : O üniversitede personel alımı başladı! KPSS puanı 60 olan herkes başvurabilecek! Son gün 7 Haziran

İnönü Üniversitesi, son dakika açıklamasında 531 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte alım detayları...

KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 01:56
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Memur olmak isteyenlere büyük fırsat : O üniversitede personel alımı başladı! KPSS puanı 60 olan herkes başvurabilecek! Son gün 7 Haziran


İnönü Üniversitesi, son dakika açıklamasında hastanede çalıştırmak üzere birçok kadroda toplam 531 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların başladığı alımda, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından mülakat yapılmadan personel seçimi gerçekleştirilecektir.

İnönü Üniversitesi, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla önemli bir adım atmaktadır. Yapılan son dakika açıklamasında, hastanede çalışacak sözleşmeli personel alımı için 531 kadro tahsis edildiği duyurulmuştur. Bu alımla birlikte, farklı kadrolarda görev yapacak nitelikli personellerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.



Başvuruların başladığı alımda, ortaöğretim mezunu adaylar arasından mülakat yapılmadan personel seçimi yapılacak olması, başvuru sürecini daha da hızlandırmakta ve adaylara büyük bir fırsat sunmaktadır. İnönü Üniversitesi'nin bu adımı, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletmek ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için önemli bir fırsat sunmaktadır.

KONTENJAN VE BAŞVURU DETAYLARI PAYLAŞILDI

başvuru

Personel alımı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, fizyoterapist, sağlık fizikçisi, diyetisyen, psikolog, kütüphaneci, büro personeli, çözümleyici, mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, destek personeli, aşçı, basit bakım onarım personeli ve şoför kadroları bulunmaktadır. Başvurular, ilgili kadrolara yönelik olarak başlamıştır.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilir:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. maddesi kapsamında, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. Bu durum, memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak bir raporla belirlenecektir.

Kamu kurumlarında 4/B statüsüyle istihdam edilen adaylar arasında, kurumlarının sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri sonucunda bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeme hükmüne aykırı durumu tespit edilen adaylara işlem yapılmayacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, İnönü Üniversitesi'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip ederek ilanın yayımlandığı tarihten itibaren belirtilen süre içinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILMAKTADIR?

inönü üniversitesi

İnönü Üniversitesi, hastanede çalıştırılmak üzere birçok kadroda toplamda 531 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, ilgili belgelerin İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na sunulmasıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru için gereken belgeler arasında başvuru dilekçesi, mezun belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi ve deneyim/belgelendirme istenen pozisyonlar için ilgili kurumda çalışma süresini gösteren belgeler yer almaktadır. Dil şartı istenen pozisyonlar için yabancı dil sınav sonuç belgesi gerekmektedir.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, destek personeli (şoför) pozisyonu için sürücü belgesi ve psikoteknik sonuç belgesi talep edilmektedir. Bazı pozisyonlar için ise MEB onaylı belgeler veya belirli sertifikalar istenmektedir.

Başvuruların son tarihi 07.06.2023 olarak belirlenmiştir. Detaylı ilan metni ve kadrolar için ilgili linki ziyaret etmeniz önemlidir.

Gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanarak ilgili kuruma zamanında başvurulması gerekmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ