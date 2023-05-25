Memur olmak isteyenlere büyük fırsat : O üniversitede personel alımı başladı! KPSS puanı 60 olan herkes başvurabilecek! Son gün 7 Haziran

İnönü Üniversitesi, son dakika açıklamasında hastanede çalıştırmak üzere birçok kadroda toplam 531 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların başladığı alımda, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından mülakat yapılmadan personel seçimi gerçekleştirilecektir. İnönü Üniversitesi, sağlık sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla önemli bir adım atmaktadır. Yapılan son dakika açıklamasında, hastanede çalışacak sözleşmeli personel alımı için 531 kadro tahsis edildiği duyurulmuştur. Bu alımla birlikte, farklı kadrolarda görev yapacak nitelikli personellerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
Başvuruların başladığı alımda, ortaöğretim mezunu adaylar arasından mülakat yapılmadan personel seçimi yapılacak olması, başvuru sürecini daha da hızlandırmakta ve adaylara büyük bir fırsat sunmaktadır. İnönü Üniversitesi'nin bu adımı, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını genişletmek ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için önemli bir fırsat sunmaktadır.
KONTENJAN VE BAŞVURU DETAYLARI PAYLAŞILDI
PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILMAKTADIR?
İnönü Üniversitesi, hastanede çalıştırılmak üzere birçok kadroda toplamda 531 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, ilgili belgelerin İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na sunulmasıyla gerçekleştirilecektir. Başvuru için gereken belgeler arasında başvuru dilekçesi, mezun belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi ve deneyim/belgelendirme istenen pozisyonlar için ilgili kurumda çalışma süresini gösteren belgeler yer almaktadır. Dil şartı istenen pozisyonlar için yabancı dil sınav sonuç belgesi gerekmektedir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, destek personeli (şoför) pozisyonu için sürücü belgesi ve psikoteknik sonuç belgesi talep edilmektedir. Bazı pozisyonlar için ise MEB onaylı belgeler veya belirli sertifikalar istenmektedir. Başvuruların son tarihi 07.06.2023 olarak belirlenmiştir. Detaylı ilan metni ve kadrolar için ilgili linki ziyaret etmeniz önemlidir. Gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanarak ilgili kuruma zamanında başvurulması gerekmektedir.