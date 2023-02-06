KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 07:15

Memur olmak isteyenlere dev fırsat: Çalışma Bakanlığı dev kadro açtı!

İş arayanlara bir müjde haber daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 adet yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 07:15
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Memur olmak isteyenlere dev fırsat: Çalışma Bakanlığı dev kadro açtı!
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 Günümüzde yaşanılan ekonomik sıkıntılar artık her vatandaşı mağdur etmeye başladı. Özellikle iş arayanlara müjde niteliğinde yeni bir haber daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 memur işe alımının yapılacağını duyurdu. Peki kimler başvurabilecek? Kadro dağılımı nasıl yapılacak? işte detaylar...

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

100 MEMUR İŞE ALINACAK!



 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından genel idari hizmetleri sınıfında çalıştırılacak  100  yeni personel alımı yapılacak. Yapılacak olan alımların lisans memuru düzeyinde olacağı belirtildi. Yeni personel alımı ilanları 3 Şubat 2023 tarihiyle birlikte yayımlandı. Personel alımlarının Ankara'da olacağı belirtildi.

70'i İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde görev yapmak üzere 30 Memur alımıyla birlikte toplamda 100 kişi olacak şekilde yeni personeller alınacak ve alınacak personellerin 5 farklı gruptan seçileceği belirtildi. 

Adayların tercih edileceği bölümler:

- Hukuk bölümü

- Siyasal Bilgiler bölümü

- İşletme bölümü

- Siyasal Bilimler bölümü

-İktisat bölümü

-İdari Bilimler bölümü

-İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi bölümü

-Ya da bu fakültelere denk olarak belirtilen yerli veya yabancı yüksek okullardan birinde bitirmiş olma şartı ile alınacağı duyuruldu.

 

PEKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER

-Başvuru yapmak isteyen adayların 657 sayılı devlet memurları kapsamında madde 48'deki şartlar ile alınacağı duyuruldu.

-Adaylarda KPSS eğitimi şartları aranacaktır

-2021 ve 22 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sırasında P42 veya P48 puan türünden puan almış olmaları da gerekmektedir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden alımlarda ise P1 En az 85 puan almış olmak gerekmektedir.

 

Başvuru için duyurulan tarihler: 15 Şubat – 2 Mart 2023

Başvurular için internet adresi: https://www.turkiye.gov.tr/vsg-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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