Memur olmak isteyenlere dev fırsat: Çalışma Bakanlığı dev kadro açtı!

Günümüzde yaşanılan ekonomik sıkıntılar artık her vatandaşı mağdur etmeye başladı. Özellikle iş arayanlara müjde niteliğinde yeni bir haber daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 memur işe alımının yapılacağını duyurdu. Peki kimler başvurabilecek? Kadro dağılımı nasıl yapılacak? işte detaylar...
100 MEMUR İŞE ALINACAK!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından genel idari hizmetleri sınıfında çalıştırılacak 100 yeni personel alımı yapılacak. Yapılacak olan alımların lisans memuru düzeyinde olacağı belirtildi. Yeni personel alımı ilanları 3 Şubat 2023 tarihiyle birlikte yayımlandı. Personel alımlarının Ankara'da olacağı belirtildi. 70'i İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde görev yapmak üzere 30 Memur alımıyla birlikte toplamda 100 kişi olacak şekilde yeni personeller alınacak ve alınacak personellerin 5 farklı gruptan seçileceği belirtildi. Adayların tercih edileceği bölümler: - Hukuk bölümü - Siyasal Bilgiler bölümü - İşletme bölümü - Siyasal Bilimler bölümü -İktisat bölümü -İdari Bilimler bölümü -İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi bölümü -Ya da bu fakültelere denk olarak belirtilen yerli veya yabancı yüksek okullardan birinde bitirmiş olma şartı ile alınacağı duyuruldu.