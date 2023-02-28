Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanlarına bakılarak memur personeli almak üzerine ilanı yayımlandı. En az lise mezunu olarak başlayan alımlardan kurum, bakanlık ve üniversite hastaneleri toplamda 146 kişi istihdam ederek iş imkanı sundu. İşte, üniversitelere yapılacak memur alımına ilişkin detaylar...
KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 16:00
Memur olmak isteyenlere gün doğdu! Bu kurumlar 146 memur alımı için kolları sıvadı!
Memur olmak isteyenlerin aradığı fırsat geldi. Kamuda görev alacak 146 memur personel alımı yapılacağı bilgisi geldi. Bakanlık, alım yapılacak kadrolarını ve şartları tek tek açıkladı.
KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 16:00