Memur olmak isteyenlere gün doğdu! Bu kurumlar 146 memur alımı için kolları sıvadı!







BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI







TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TÜSEB 15 MEMUR İLANI

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanlarına bakılarak memur personeli almak üzerine ilanı yayımlandı. En az lise mezunu olarak başlayan alımlardan kurum, bakanlık ve üniversite hastaneleri toplamda 146 kişi istihdam ederek iş imkanı sundu. İşte, üniversitelere yapılacak memur alımına ilişkin detaylar...Sağlık alanı başta olmak üzere yapılacak alımlarda Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilmek üzere 10 Hemşire, 1 Röntgen Teknisyeni, 2 Sağlık Teknikeri, 2 Diğer Sağlık personeli, 1 Diğer Sağlık personeli alımları için ilan yayımlandı.Namık Kemal Üniversitesi 90 kişilik boş kadro ile bünyesine Hemşire alımı olacağı bilgisi verildi. Hemşire başvurusu için Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak ve KPSSP3 puan türünden alım gerçekleşecek.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 kişilik boş kadro ile Engelli Memur Alımı yapılacak. Alımlar KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı gerekiyor.