KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 16:00

Memur olmak isteyenlere gün doğdu! Bu kurumlar 146 memur alımı için kolları sıvadı!

Memur olmak isteyenlerin aradığı fırsat geldi. Kamuda görev alacak 146 memur personel alımı yapılacağı bilgisi geldi. Bakanlık, alım yapılacak kadrolarını ve şartları tek tek açıkladı.

KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 16:00
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Memur olmak isteyenlere gün doğdu! Bu kurumlar 146 memur alımı için kolları sıvadı!
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Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanlarına bakılarak memur personeli almak üzerine ilanı yayımlandı. En az lise mezunu olarak başlayan alımlardan kurum, bakanlık ve üniversite hastaneleri toplamda 146 kişi istihdam ederek iş imkanı sundu. İşte, üniversitelere yapılacak memur alımına ilişkin detaylar...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sağlık alanı başta olmak üzere yapılacak alımlarda Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilmek üzere 10 Hemşire, 1 Röntgen Teknisyeni, 2 Sağlık Teknikeri, 2 Diğer Sağlık personeli, 1 Diğer Sağlık personeli alımları için ilan yayımlandı.



üniversitelere memur alımı

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Namık Kemal Üniversitesi 90 kişilik boş kadro ile bünyesine Hemşire alımı olacağı bilgisi verildi. Hemşire başvurusu için Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak ve KPSSP3 puan türünden alım gerçekleşecek.

TÜSEB 15 MEMUR İLANI

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 kişilik boş kadro ile Engelli Memur Alımı yapılacak. Alımlar KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı gerekiyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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