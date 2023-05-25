Memur olmak isteyenlere müjde: Dolgun maaşlı iş fırsatı! O banka personel alım şartlarını açıkladı







ALBARAKA BANKA PERSONEL ALIM DETAYLARI











Albaraka Bankası, farklı branşlarda çalışacak birçok personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlarla birlikte yüksek maaş imkanları sunularak banka memuru pozisyonları doldurulacak. Detaylar ve diğer şartlar haberimizde yer almaktadır.Albaraka Bankası, gişe yetkilisi, mobil gişe personeli, satış uzmanı, sistem operatörü, uygulama destek sorumlusu ve kıdemli veritabanı görüntüsü gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuruların, ilgili pozisyonun gerekliliklerini karşılayan adaylar tarafından internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.Gişe yetkilisi için 4 yıllık lisans mezunu adaylar tercih edilirken, mobil gişe personeli için muhasebe, sigortacılık veya bankacılık meslek yüksekokulu mezunları aranmaktadır. Satış uzmanı pozisyonunda ise idari ve iktisadi bilimler fakültesi mezunları tercih edilmektedir. Sistem operatörü için en az 2 yıllık iş deneyimine sahip adaylar başvurabilirken, uygulama destek sorumlusu için bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği veya matematik mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Kıdemli veritabanı görüntüsü pozisyonunda ise bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisliği gibi ilgili bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Başvuruların tamamlanması için Albaraka Bankası'nın internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Adaylar başvurularını ilgili pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak yapmalı ve başvuru süresi içinde tamamlamalıdır. Ayrıca, başvuru yapacak adayların belirtilen pozisyonlar için gerekli niteliklere sahip olmaları önemlidir. Banka, bu personel alımlarıyla kendi bünyesinde yetenekli ve nitelikli çalışanları bünyesine katmayı hedeflemektedir. Başvuru yapan adayların iş deneyimi, eğitim ve dil bilgisi gibi önemli faktörler değerlendirilerek, uygun adaylar belirlenecektir. Albaraka Bankası, çalışanlarına yüksek maaşlarla birlikte kariyer fırsatları sunuyor.