Memur olmak isteyenlere o bakanlıktan müjde var! Tarım ve Orman Bakanlığı 1377 memur ve personel alacak: İşte başvuru şartları







BİN 377 PERSONEL ALIMI YAPILACAK







ALIM DUYURUSU YAYIMLANDI

GÜNCEL MÜLAKAT SINAVI HAKKINDA DUYURU





Orman Bakanlığı, bünyesinde görevlendirmek üzere birçok yeni personel alımı yapacak. Alınacak personeller, Orman Bakanlığı'nın kendi bünyesinde görev yapacaklar.Orman Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 1377 orman muhafaza memuru ve personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların detayları da açıklanmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 1228 personel ile 249 kişilik alımın yapılacağı belirtildi.Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan orman mühendisi alımları için sözlü sınav tarihi belirlendi. Daha önce ileri bir tarihe ertelenmiş olan sözlü sınav, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 09.00'da yapılacak. Sınava katılacak olan adaylar, belirlenen usul doğrultusunda sınava gireceklerdir. Bu alımların detayları hakkında daha fazla bilgi için Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.Mülakat sınavına katılacak olan adayların, bazı belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında, fotoğrafı olan ve onaylı kimlik belgeleri, nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ya da pasaportlar bulunmaktadır. Ayrıca, sınav sırasında herhangi bir elektronik cihaz bulundurulmamalıdır. Her türlü bilgisayar veya benzeri cihazlar sınavda kullanılamaz. Adayların sınavın yapılacağı gün, istenilen belgeleri yanlarında bulundurarak hazır bulunmaları gerekmektedir.