Memur olmak isteyenlerin beklediği ilan! 4 kurum ilana çıktı: KPSS'li KPSS'siz 155 memur istihdam edilecek! Merak edilen başvuru şartları!







4 Kurum 155 Memur Personel Alacak!







Erzurum Teknik Üniversitesi Alımları:

Kültür ve Turizm Bakanlığı 27 Kamu Personeli Alımı:

Ankara Üniversitesi 10 Sözlşemeli Personel Alımı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı:

Resmi Gazete'de yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre, 155 kişilik kadro için 4 kamu kurumu personel alımı yapacak. İlgili ilanlar 17 Mart 2023 tarihinde duyurulmuş ve birçoğunun başvuruları başlamıştır. ilanların detaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, kamuya 155 kişilik kadro ile alım yapılacak. Bu alımlar Belediyeler ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek. Başvuru detayları ve koşulları ilgili kurumların internet sitelerinde yer almaktadır. Adaylar, ilgili ilanların detaylarını inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Alımların ülke genelinde işsizlik oranını azaltacağı ve kamuda görev alacak nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.Erzurum Teknik Üniversitesi 14 Temizlik Görevlisi, 1 Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi Personeli, 3 Basit Bakım ve Onarım Personeli, 7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 28 personel alımı yapacak. Başvurular, en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar KPSS Taban 50 puan ile yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları ilgili kurumun internet sitesinde yer almaktadır.Kapadokya Alan Başkanlığı, farklı kadrolarda olmak üzere KPSS puanı ile veya KPSS olmaksızın 27 kamu personeli alımı yapacak. Bu kapsamda 5 personel alımı KPSS puanı aranmaksızın gerçekleştirilecek. Bu kadrolar arasında 1 Hukuk Müşaviri, 1 Avukat, 2 İç Denetçi ve 1 Mühendis bulunmaktadır. Ayrıca, KPSS taban puanı esas alınarak 22 personel alımı yapılacak. Bu kadrolar arasında 1 Avukat, 2 Mühendis, 3 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 3 İdari Uzman, 5 Büro Görevlisi, 1 Teknisyen, 2 Destek Personeli ve 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi bulunmaktadır. Başvurular, ilgili kadrolara göre en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.üniversiteye farklı alanlarda KPSS ile veya KPSS puanı olmadan eleman alımı yapacak. Açık pozisyonlar için "1 Sistem Yöneticisi, 1 Güvenlik Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Network Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Veritabanı Uzmanı" olmak üzere ayrıca 3 Analist ve 1 Programcı alımı yapılacaktır. Başvurular için son tarih 1 Nisan 2023'tür.Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta ve İtfaiye hizmetleri için mezun olanlar arasından 90 personel alımı yapacak. Bu alımların 50'si Zabıta Memuru (27'si Lisans ve 23'ü Ön Lisans), 40'ı ise İtfaiye Eri (Ön Lisans) pozisyonları için yapılacak. Başvurular, 24 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde gerçekleştirilecektir.