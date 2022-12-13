Memur, polis, asker alımları kaç KPSS puanı ile yapılıyor?







KPSS ASKER ALIMLARI







POMEM POLİS ALIMLARI KPSS PUANI

KPSS puanını göre yapılacak olan başvuruların başında polis ve asker alımları gelirken milyonlarca kişi kaç puan alınması gerektiği yönünde araştırmalara başladı. KPSS puanı ile merkez atamalarında puan sınırı olmayıp geçerli puan alan herkesin tercih yapma hakkı doğar. Mezun olunan bölüme göre farklılık gösteren alımlarda kurumlar üzerinden 70-80 puan alınması gerektiği belirtildi. Asker ve polis alım puan şartı kaçtır? İşte KPSS puan şartı haberimizdeTSK-MSB ve Jandarma'ya yapılacak subay astsubay alımlarında KPSS şartı aranırken gerekli olan puan sınırı ise 60 olarak belirlendi. Uzman erbaş alımlarında ise 50 puan şartı gereklidir. Bu durumda KPSS'den 70 ve üzeri puan alan kişiler bu alımlara başvuruda bulunabilir. Asker alımlarında 10 kat sınırı olduğunda alınacak sayının 10 katı kadar mülakata çağrılır.EGM, Polis Akademi Başkanlığı tarafından gerçekleşen POMEM polis alımlarında lisans mezunu olan kişilerden 60 puan gerekir. 60 KPSS puanı ile POMEM alımı yapılırken puan şartını yerine getirenler kolaylıkla başvuru yapılabilir. Alımlarda 10 kat sınırı gerekirken mülakata çağrılmalar ise devamında işlemleri beraberinde getirir.