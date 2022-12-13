KPSS puanını göre yapılacak olan başvuruların başında polis ve asker alımları gelirken milyonlarca kişi kaç puan alınması gerektiği yönünde araştırmalara başladı. KPSS puanı ile merkez atamalarında puan sınırı olmayıp geçerli puan alan herkesin tercih yapma hakkı doğar. Mezun olunan bölüme göre farklılık gösteren alımlarda kurumlar üzerinden 70-80 puan alınması gerektiği belirtildi. Asker ve polis alım puan şartı kaçtır? İşte KPSS puan şartı haberimizde
KAMU PERSONELİ
13 Aralık 2022 - 18:16
Memur, polis, asker alımları kaç KPSS puanı ile yapılıyor?
KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla beraber herkesin hayali olan memur olmak için kaç puan alınması gerektiği araştırılmaya başlandı. Polis, asker, memur alımı kaç puan ile alınır? KPSS POMEM polis alımları, asker alımlarına dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
KAMU PERSONELİ
13 Aralık 2022 - 18:16
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