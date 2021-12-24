EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 19:47
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 19:47

Memur-Sen'den hükümete zam çağrısı!

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 19:47
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 19:47
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Memur-Sen'den hükümete zam çağrısı!
Son günlerde artan dolar karşısında başta gıda ürünlerine gelen yüksek zamlar sonrasında Memur-Sen Konfederasyonu harekete geçti ve hükümete zam çağrısı yaptı. 




Memur-Sen'den yapılan "Çağrımızdır" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomik bağımsızlık savaşı" olarak çerçevelediği yeni ekonomi politikalarının finansal ayağına ilişkin alınan tedbirlerin, toplumun bütün kesimlerince sahiplenilerek, kısa sürede etkili sonuçlar doğurduğuna şahit olunduğu belirtildi.




Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine, başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."
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