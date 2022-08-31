Memur SEN'den kamu personeline dini bayramlarda 2 bin 630 TL ikramiye talebi













Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı

Memur-Sen Genel Başkanından devlete talepte bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın devletten kamu personeline dini bayramlarda 2 bin 630 TL ikramiye vermesi talebinde bulundu. 5.Dönem toplu sözleşme tekliflerini sosyal medyadan paylaşan Memur-Sen konfederasyonu, tüm memur ve memur ailelerinin eklediği toplu sözleşme süreci başlamakta. Teklife göre dini bayramlarda kamu görevlilere 2 bin 630 TL verilmesi istenilmektedir. Hükümetten gelecek olan yanıt merakla beklenilmektedir.Genel Başkan Ali Yalçın, memurlara eşit olmak üzere 200 TL zam ve 1 Ocak 2020 yılından itibaren ilk 6 ay içinde %7 zam son 6 ayda ise %7 zam ve ilave olarak %3 refah payı artışı teklifinde bulundu. 2021 yılı ilk 6 ayda %6 zam ve diğer 6 ayda da %6 zam olmak üzere ilaveten de %2 refah payı artış istediklerini açıkladı. Memur-Sen tarafından toplu sözleşme içerisinde kreş yardımı ödeneği ile dini bayramlarda kamu görevlilere ikramiye isteğinde bulunmuşlardır. Kamu görevlilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 630 TL ikramiye talebinde bulunmuşlardır. Ek ödeme oranlarına ise 10 puan eklenerek 131.50 TL artışı da talep ettiler.