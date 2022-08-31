Memur-Sen Genel Başkanından devlete talepte bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın devletten kamu personeline dini bayramlarda 2 bin 630 TL ikramiye vermesi talebinde bulundu. 5.Dönem toplu sözleşme tekliflerini sosyal medyadan paylaşan Memur-Sen konfederasyonu, tüm memur ve memur ailelerinin eklediği toplu sözleşme süreci başlamakta. Teklife göre dini bayramlarda kamu görevlilere 2 bin 630 TL verilmesi istenilmektedir. Hükümetten gelecek olan yanıt merakla beklenilmektedir.
EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 17:31
Memur SEN'den kamu personeline dini bayramlarda 2 bin 630 TL ikramiye talebi
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilere dini bayramlarda 2 bin 630 TL ikramiye talebinde bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Yalçın toplu sözleşme teklifinde ki ayrıntılara değindi. İşte ayrıntılar.
EKONOMİ
31 Ağustos 2022 - 17:31
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