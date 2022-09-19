GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 15:00

Memur Sen İl Temsilcisi Kalkan: '28 Şubat'ın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen zihniyeti değişmeyen insanlar var'

Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un 6 Eylül'de yayımladığı iç emir ile fabrikadaki personel ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koymasına Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan tepki gösterdi.

GÜNDEM
19 Eylül 2022 - 15:00
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Memur Sen İl Temsilcisi Kalkan: '28 Şubat'ın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen zihniyeti değişmeyen insanlar var'


Kalkan, "28 Şubat'ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti ancak hala aynı zihniyette olan insanlar var. Kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor, bir deneme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alındığına dair haberler var, eğer alınmadıysa da mutlaka açığa alınmalı, gereken ceza mutlaka verilmelidir" dedi.

28 Şubat'ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen zihniyeti değişmeyen insanların olduğunu önemini vurgulayan ve Albay İlhan Coşkun'a gereken cezanın verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kalkan, "Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü bir iç genelge yayınlıyor; iç genelgede 6. ve 21. maddeler çok ilgi çekici. 6. madde sakal konusu ile ilgili. Oysa ki Danıştay'ın sakalı serbest bırakması konusu ile ilgili daha önceden yayınlanmış karar olduğu halde her gün sakal tıraşı olunacağı konusu ile ilgili bir madde. 21. madde çok daha elzem; yani '28 Şubat mı hortladı Türkiye'de, ne oluyor' dedirtecek bir pozisyonda. Çünkü; 'müdürlükte görevli olan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay, astsubay ve aileleri ile bunları ziyaret eden misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü ve ideolojik amaç sergileyen çağ dışı kıyafet ile fabrika müdürlüğüne girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir' diyor. Biz bunun 28 Şubat'ta acısını yaşadık. Nereden çıktı? 6 Eylül'de yayınlıyor bu genelgeyi, sonra 'yanlışlık oldu' deniliyor. Yani kafasının arkasındaki planı aslında ortaya koymuş oluyor. Dikkat etmek gerekiyor, bunlar bana göre kalkamadıklarından dolayı oturuyorlar. Zihniyet sanki çok da değişmemiş gibi, 28 Şubat'ın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti ancak hala aynı zihniyette olan insanlar var. Neredeyse sokağa türbanla inmenin yasaklanacağı pozisyona gelmiştik" ifadelerine yer verdi.



"Kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor"

Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Kalkan, "2023 seçimleri oldukça önemli. Bunlar, seçimlere göre tavır almaya çalışan insanlardır diyorum. Onun için mutlaka dikkatli olmak durumundayız, bu şekilde fırsatçılara fırsat vermemek lazım. Gerçekten kafasının arkasındaki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışıyor, bir deneme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alındığına dair haberler var, eğer alınmadıysa da mutlaka açığa alınmalı, gereken ceza mutlaka verilmelidir Ana Tamir Fabrika Müdürüne" dedi.

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