EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 17:11

Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023 enflasyon farkı zammı!

TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur emekli Ocak 2023 zamları belli oldu. İşte yeni maaşlar.

EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 17:11
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Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! 4A 4B 4C emekli maaşı 2023 enflasyon farkı zammı!


Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Yıllık bazda enflasyon rakamları gerilerken memur ve emeklilerin maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜFE kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli Ocak 2023 zammı belli oldu!

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplanıyor.



Memurların enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olurken memur ve memur emeklisi maaş zam oranı ise yüzde 15,11 olarak gerçekleşecek. Bu kapsamda 2023 yılında en düşük memur maaşı 9 bin 109 liradan 10 bin 479 liraya yükselirken; memur emeklisi maaşları ise en düşük 6 bin 991 lira olacak.

Bu veriler ışığında son 5 aylık zam oranları belirlendi. Ancak Aralık ayı enflasyon rakamı da önem teşkil ediyor. 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık enflasyon verileri ile maaş zamları kesin olarak belirlenmiş olacak. Şu anki rakamlar baz alındığında maaşlara yapılacak zam oranının yaklaşık yüzde 15 olması bekleniyor.

5 aylık zam oranına göre 2023 memur ve emekli maaşları!

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının enflasyon verilerine göre en düşük memur maaşı 9 bin 109 liradan 10 bin 478 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 77 liradan, 6 bin 990 liraya,

2000 öncesi SSK emekli maaşı 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya,

2000 sonrası SSK emekli maaşı 2 bin 906 liradan 3 bin 314 liraya,

Bağkur esnaf emekli maaşı 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya,

Bağkur tarım emekli maaşı 3 bin 335 liradan 3 bin 803 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamının ardından belli olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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