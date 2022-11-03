Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu







TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne oldu?







TÜİK TEFE TÜFE memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

2023 zamlı memur, memur emeklisi, SSK, Bağkur maaşları!

Milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon oranına kilitlendi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ile memur ve emekli maaşı, asgari ücret zammı ve birçok ürünün fiyatı belirleniyor. Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olan enflasyon oranının açıklanması sonrasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammının 4 aylık oranı belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranının açıklanmasıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı.TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı yüzde 85,5 çıkarken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile son 24 yılın zirvesinde yer almayı sürdürdü. Anadolu Ajansı anketine katılan ekonomistler, Ekim ayında TÜFE’nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu ve tahminler doğru çıktı.Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapılarak en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlenmişti. Diğer emeklilerin maaşına ise yüzde 42,35 oranında zam uygulandı. Ocak 2023 zammı döneminde ise en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi konuşuluyor. . Emekli zam oranı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının belirlenmesiyle açıklığa kavuşacak. İlk 4 aylık rakamlar netleşirken, zam oranını belirleyen enflasyon farkı yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.Memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşmede kararlaştırılan oran kadar zam yapılıyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede yer alan yüzde 8 oranındaki artışa ek olarak, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Enflasyon farkı ile 4 aylık memur zam oranı ise yüzde 11,84 olarak netlik kazandı.4 aylık enflasyon farkından oluşan hesaplamalara göre şu an en düşük memur maaşı 9 bin 109 lira iken 10 bin 827 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 77 lira iken 7 bin 223 liraya yükselecek. 2000 öncesi SSK emeklilerinin maaşı 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya, 2000 sonrası SSK emeklisinin maaşı 2 bin 906 liradan 3 bin 425 liraya, Bağkur esnaf emeklisinin maaşı 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya ve Bağkur tarım emeklisinin maaşı da 3 bin 335 liradan 3 bin 931 liraya yükselecek.