Memur ve emekli maaşında eksik hesap iddiası! Ünlü ekonomist gündemi değiştirdi: Maaşı eksik yatanları uyardı!













‘’Memur ve Memur Emeklilerine Eksik Maaş Yattı.’’

Ekenomim yazarı Alaattin Aktaş, memur ve memur emeklilerine bu yılın toplamındaki eksik maaş yatırıldığını belirtti. ‘Enflasyona ezdirmeme önce eksik ödemeler telafi edilerek başlar’ başlığında bir yazı yazan Alaattin Aktaş;‘’Aylık artış oranlarına ulaşıldı ki, örneği ocak ayındaki enflasyon, memura altı ay içinde verilen zam yok oldu.’’ Dedi. ‘’Geçen yılın aralık ayındaki 100’ü alıp ideal maaş düzeyi kabul edersek… Maaşlar ocakta 107.50’ye çıktı ve o ay fiyatları %11.10 arttı.’’‘’Memur ve memur emeklileri bu yılın ilk altı ayı toplamında TÜFE artışlarını kıyasladığında 11,506 lira eksik maaş alındı.’’ Diye dile getiren Aktaş, ‘’Hesaplama gıda enflasyonuna göre yapıldığı anda eksik maaş tutarı 14bin lirayı aşmaktadır.’’ Dedi. Aktaş, ‘’Bu hesaplamada üst vergi dilimine girmekten ötürü net maaşta ortaya çıkan gerileme dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda Ocak’ta 10750 lira olan maaş birkaç ay içinde üst vergi ile nominal olarak azaldı. Yılın ikinci yarısı ile ilk yarısı kıyaslandığında ise enflasyon farkının yansıtılması ve %7 zam yapılmasıyla enflasyon yakalandı.’’ İfadelerinde bulundu.‘’Memur, TÜFE’ye göre yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında artıya geçti.’’ Gıda enflasyonuna göre de Temmuz ve Ağustos aylarında artıya geçmek mümkün değildir. Bu yıl Aralık ayındaki TÜFE artışının %3, gıda maddelerindeki fiyat artışını %5, İkinci yarıda ise TÜFE’ye göre yaklaşık olarak 2bin lira, gıda enflasyona göre de 7 bin lira kayıp bulunmaktadır. Yani bu durumda geçen senenin Aralık ayındaki 10bin lira maaşı olan memur 2022 yılından itibaren TÜFE’ye göre 13 bin, gıda enflasyonuna göre de 22bin lira kaybı bulunacaktır. Giderilmesi gerekilen kayıp da tam olarak budur.