Memur ve emekli maaşlarında hesaplamalar değişti: Yeni enflasyon hesapları ve refah payı tüm tahminler alt üst etti!







KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI











ENFLASYON FARKI EKLENECEK!

Memurlar ve emekli maaşları için yeni hesaplar oluşturulmuştu. 3 Ocak, memurlar ve emekliler için ünlü maaş zam günü, ancak enflasyon ve sosyal güvenlik maliyetleri için önceden yapılan tahminler tüm planları alt üst edebilir. Aldığımız bazı bilgiler, enflasyon açığını yükseltmenin yanı sıra, toplu iş sözleşmeleri ve sosyal güvenlik katkı oranları akdedilmesine de odaklandığımız yönünde. Böylece yeni bir hesap ortaya çıktı. Merkez bankası enflasyon tahminleri ise memur maaş artışları hakkında bilgi vermektedir.Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında faiz artırımını beklerken bugün daha önemli bir veri yayınlandı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı enflasyon beklentileri anketi paylaşıldı. Bu nedenle enflasyon beklentileri yüzde 68,06 oldu. Son merkez bankası anketine göre memurlar için asgari maaşın 10 bin 845 TL olması bekleniyor. Tasarıya göre kamu emeklileri için asgari maaş 7235 TL olacak. Kasım Merkez Bankası Enflasyon Anketi'ne göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin asgari maaşı 5533 TL olması bekleniyor. 2000 yılı sonrası asgari SSK emekli maaşı 3431 lira olacağı tahmin ediliyor. Aynı hesapta Bağ-Kur emeklilerinin asgari 4955 lira maaş almaları beklenirken 6 aylık enflasyon sadece SSK Bağ-Kur'lular için değil, memurlar ve emekliler için de önemli olacağı söyleniyor.SSK ve Bağ-Kur'lular altı aya kadar enflasyon alırken, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkı alıyor. Her iki durumda da toplu iş sözleşmesinden yüzde 8 alınacak. Tüm bu rakamların yanı sıra, bu yıl refah belirtileri de var. Yani sosyal yardımsız hesaplandığında esnaf emeklilerinin asgari maaşı 4 bin 955 liraya çıkıyor. 2000 öncesi emekli maaşı SSK'da 5 bin 533 liraya çıktı. Emekli sandığı asgari ücreti 7 bin 242 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 10 bin 849 liraya çıkmış olacağı değerlendiriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temel maaşı 3 bin 500 lira ve şimdiden zam kararı alındı.