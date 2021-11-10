Memur ve emekli zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeni yılda yapılacak olan zamma çevrildi. 2021 yılının sonuna az bir süre kala Ocak ayında memur ve emekli zammı kaç olacak, 2022 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak soruları gündem oldu.

Memur ve memur emeklisi 2022’de ne kadar maaş alacak?

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi olduğu biliniyor. 6 milyon kişi 2022 yılında yapılacak zamla birlikte yeni maaşların ne kadar olacağını araştırıyor.

2022 yılının ilk altı ayında %5, ikinci altı ayında %7 oranında zam yapılacağı daha önce alınan kararla duyurulmuştu. Bu oranlar 2023 yılının ilk altı ayında %8, ikinci altı ayında ise %6 olarak açıklandı.

2022 yılının ilk ayında geriye dönük 6 aylık enflasyon %3’ü geçerse hem yeni toplu sözleşme zammı olan %5, hem de aradaki fark zamma eklenecek. Enflasyon 2021 yılının Temmuz ayında %1.80, Ağustos ayında 1.12 ve Eylül ayında %1..25 oranında artmıştı. Bu nedenle 4 ayda %6.72’lik bir oran ortaya çıktı.

TÜİK Temmuz ve Ekim enflasyonunu %6.72 olarak açıklamış ardından yapılan hesaplamalar sonucunda yıl sonu tahmini enflasyon oranını %9.17 olarak duyurmuştu. Bu veriler dikkate alındığında %5’lik zamma ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Maaşlara toplamda %9 ila 10 arasında zam yapılması bekleniyor.

Emekli zammı ne kadar olur?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları dikkate alındığında esnaf, işçi ve memur emeklilerinin yeni maaşları şu şekilde olacak;

Esnaf: 2.350 TL’den 2.508 TL

Çiftçi: 1.567 TL’den 1.993 TL

2000 yılından önceki SSK emeklileri: 2.624 TL’den 2.800 TL