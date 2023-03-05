Memur ve emekliler sevinçten çıldıracak! Zamlı maaş tablosu netleşti: Kuruşu kuruşuna hesaplama













Hükümet, memur ve emeklilerin Mart 2023 maaş artış tablosunu açıkladı. Enflasyon farkı zamları Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez veriliyor. 2023 yılının ikinci zammı için hesaplamalar başladı. Açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı 6.072 TL, en düşük memur maaşı ise 13.044 TL olmak üzere memur ve emeklileri %10,21 oranında maaş zammı alacak.Vali: 42.480 TL → 46.817 TLGenel Müdür (1/4): 36.897 TL → 40.664 TL Şube Müdürü (Lisans - 1/4): 16.876 TL → 18.599 TL Memur (Lise - 15/1): 11.767 TL → 12.968 TL Öğretmen (9/1): 13.061 TL → 14.394 TL Polis Memuru (11/1): 17.071 TL → 18.813 TL Mühendis (8/1): 18.077 TL → 19.922 TL Pratisyen Hekim (8/1): 19.842 TL → 21.867 TL Uzman Hekim (7/1): 20.774 TL → 22.895 TL Hemşire (Lisans - 9/1): 14.638 TL → 16.132 TL Teknisyen (Teknik Lise-13/1): 12.687 TL → 13.982 TL Araştırma Görevlisi (8/1): 18.906 TL → 20.836 TL Bakan (Ehliyet- 9/1): 13.841 TL → 15.254 TL Avukat (9/1): 17.421 TL → 19.199 TL Hizmetli (Lise 15/1): 10.965 TL → 12.084 TL olacak. Bu hesaplamaların tek bir devlet memuruna göre yapıldığını lütfen unutmayın. Kesin artış oranı Temmuz 2023'te açıklanacak.