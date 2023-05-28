Memur ve emeklilere tarihi zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu 'Yüzde 70’lik artışa gidiyoruz'! Maaşlar o rakama ulaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili rekor bir zam duyurusunda bulundu. Normalin üzerinde bir zam oranıyla maaşların 15 bin liraya tamamlanacağını açıkladı. Bu zam haberi, memurlar ve emekliler arasında heyecan yarattı. Zam oranının ne kadar olacağına dair detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, bu gelişme maaş alanları sevindirecek bir haber olarak değerlendirildi. Memur ve emekli kesimi, zam oranının belirlenmesini ve uygulanmasını merakla beklemektedir. İşte detaylar...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN REKOR ZAM DUYURUSUCumhurbaşkanı Erdoğan, memur, emekli ve asgari ücretli vatandaşlara yönelik önemli açıklamalar yaptı. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zamın ardından, gözler memur ve emeklilere çevrildi. Erdoğan, Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklar yapıldığını belirtti. İşte diğer ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı, kamu işçilerine ek zam yapıldığını ve iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasının getirildiğini açıkladı. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapılacağını ve gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödeneceğini ifade etti. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik bir artışa gidileceğini söyledi. SGK Uzmanı Ali Duman ise memur maaşlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Duman'a göre, yapılan zam oranı yüzde 45 olarak belirlendi. Örneğin, 9 bin TL alan bir kişi bu zamla birlikte maaşının 13 bin TL seviyelerine çıkacağı ve hatta 15 bin liraya tamamlanacağı belirtildi. En düşük maaş alanlara daha yüksek oranda bir artış sağlanacağı vurgulandı. Ücretliler arasında toplu sözleşmelerin önemli etkileri olduğu ifade edildi. Temmuz ayındaki zam için enflasyon verilerinin ve refah payının büyük önem taşıdığı belirtildi. Memurlar için büyükşehir farkı beklentisi olduğu ve lojman ve konut edindirme desteği gibi taleplerin bulunduğu ifade edildi. Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra normalin üstünde bir refah payı artışı beklenildiği aktarıldı. Bu açıklamalar, memur, emekli ve asgari ücretli vatandaşlar arasında büyük bir ilgi ve beklenti yaratmış durumda. Zam oranlarının kesinleşmesi ve uygulanmasıyla ilgili detaylar yakından takip edilmektedir.