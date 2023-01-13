Memur ve emeklilere yüzde 30'luk zam kararına Meclis onay verdi! Ek kalemlerle yeni maaş tablosu







MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ARTIŞ











Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve yaklaşık olarak 300 milyar TL'lik kaynağı oluşturan yasayı onayladı. Bu onay ile birlikte memur ve emeklilere Ocak ayı maaşları yüzde 30 zamlı olarak verilecek. En düşük emekli maaşı ise bu çerçevede 5.500 lira olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile birlikte Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanunlar içeriğinde değişiklik yapan düzenlemeri görüşerek kabul etmiştir. Düzenlemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:1 Ocak - 30 Haziran 2023 döneminde memur maaşlarına yüzde 16,48 artış (enflasyon farkı dahil), sosyal yardım için 13,52 puan verilirken bu, yüzde 30'a artış ile dengelendi. Emekli maaşları da yüzde 30 arttı. Memurlar ve emekliler bu ay maaş zammı alabilecekDosya kapsamında 3.500 TL olarak planlanan aylık asgari ödeme, yaşlılık, maluliyet ve ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerinin maaşları 5.500 TL'ye çıkarılacak. Bu programdan yaklaşık 2,7 milyon emekli faydalanacak.İşverenlere yönelik asgari ücret desteği 2023 yılı Haziran ayına kadar devam edecek ve bu desteğin miktarı 100 liradan 400 liraya çıkarılacak. 1,7 milyon istihdam ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalı bu yardımdan yararlanacak.: Covid-19 salgını nedeniyle ödenen Kısa Çalışma Yardımı kapsamında, hileli işlemler nedeniyle ödenmediğini SGK'ya bildiren sigortalılar için ödenek uygulanmaya başlanacaktır.İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle UEFA, katılan futbol kulüpleri ve organizasyondan sorumlu tüzel kişi, müsabaka sonucunda sağlanan mal ve hizmetlerin temini ve bu müsabaka sonucunda sağlanan mal ve hizmetlerin kendileri tarafından temin edilmesi hakkına sahip olacak.