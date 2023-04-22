Memur ve emeklileri o güne kulak kesildi! Maaş zammı belli: O gün açıklanacak





















MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELİYOR?

2023'te yapılan toplu iş sözleşmeleri süreci, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendirdi. Hükümet, 12 bin TL taban ücret ve yüzde 40 zam teklif etti, ancak işçi tarafı 15 bin TL taban aylık, yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı talep etti. Bayramdan önce teklifin güncellenmesi bekleniyor. Zam oranları toplu sözleşme sonucunda belirlenecek ve farklı tarihlerde geçerli olacak.2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sırasında, Türk-İş ve Hak-İş sendikaları, kamu işçilerine zam taleplerinin yanı sıra sosyal yardım ve gelir vergisi konularında da taleplerde bulundu. Sendikalar, bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep etti. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da uzlaşmaya vardı ve sendika üyelerinden kesilen ikramiye tutarı 400 liraya çıkarıldı. Gelir vergisi yükünün hafifletilmesi için de talepler bulunuyor ve ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısmın işveren tarafından karşılanması isteniyor. Bu talepler, toplu sözleşme görüşmelerinde de gündemde yer alıyor.Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, geçen yılın aynı ayına göre %50.51 artış gösterdi ve bir önceki aya göre ise %2.29 yükseldi. Beklenti ise yıllık enflasyonun %51.35, aylık enflasyonun ise %2.86 olarak gelmesi yönündeydi. Şubat ayında ise yıllık enflasyon %55.18, aylık enflasyon ise %3.15 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Son 3 aylık enflasyon farkı %4.52 olarak belirlendi ve bu memur ve memur emeklilerinin son aldıkları %8 sözleşme zammını aşan fark kadar maaşlarına zam olarak yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor ve emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Son 3 aylık zam oranı SSK ve Bağkur emeklileri için %12.52 olarak açıklandı.Son gelişmelere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve emekli zammı oranı yeniden güncellendi. 2022 yılı enflasyonu, yüzde 64.27 olarak açıklandı ve bu durum, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşlarında toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yaklaşık yüzde 16.5'lik bir artışı beraberinde getirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık olarak yüzde 15.4 oranında arttı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan memur ve emeklilerin maaşlarına ek olarak refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacakları açıklanmıştı. Ancak son güncelleme ile bu oranın yüzde 30'a yükseltildiği duyuruldu. Böylece memur ve memur emeklileri, daha yüksek bir zam oranı olan yüzde 30 ile maaşlarında artış yaşayacaklar.