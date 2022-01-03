Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?













TÜİK verilerinin açıklanması sonrası ilk hesaplamalara göre SSK ve Bağkur'dan emekli olan vatandaşlara maaş zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi olan vatandaşlara da maaş zammı 5+22,48 olarak şekillendi.SSK ve Bağ-kur'dan emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarıyla birlikte örneğin 1500 TL maaş alan bir emekli yüzde 25,48 oranındaki artışla maaşı 382,2 TL daha yükselecek ve 1882,2 TL alacak. 2500 TL maaş alan bir emekli de yine yüzde 25,48 oranındaki artışla maaşı 637 TL daha yükselecek ve yeni maaşı 3137 TL olarak hesabına yatacak.Memur emeklisi ise eskiden aldığı 3000 TL'nin üzerine gelecek olan yeni yüzde 27,48 oranındaki zamla birlikte maaşı 824,4 TL artacak ve yeni maaşı 3824,4 TL olacak. Aynı şekilde eski maaşı 4000 TL olan bir diğer memur emeklisi de gelen 27,48 oranındaki zamla birlikte maaşı 1099,2 TL daha artacak ve maaş hesabına 5099,2 TL yatacak.