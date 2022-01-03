EKONOMİ
03 Ocak 2022 - 12:18

Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 13 milyon emekli ile birlikte bekleyen 4 milyondan fazla memurun 2022 yılı içerisinde alacakları maaş zamlarını belirleyerek kritik enflasyon rakamları bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verisi yüzde 36.08 olurken bu rakam memur ve emeklilerin maaşlarının şekillenmesini de sağladı.

EKONOMİ
03 Ocak 2022 - 12:18
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Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?
TÜİK verilerinin açıklanması sonrası ilk hesaplamalara göre SSK  ve Bağkur'dan emekli olan vatandaşlara maaş zammı yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi olan vatandaşlara da maaş zammı 5+22,48 olarak şekillendi. 




MEMUR VE EMEKLİLERİN 2022 YILI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?




SSK ve Bağ-kur'dan emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranlarıyla birlikte örneğin 1500 TL maaş alan bir emekli yüzde 25,48 oranındaki artışla maaşı 382,2 TL daha yükselecek ve 1882,2 TL alacak. 2500 TL maaş alan bir emekli de yine yüzde 25,48 oranındaki artışla maaşı  637 TL daha yükselecek ve yeni maaşı 3137 TL olarak hesabına yatacak.

Memur emeklisi ise eskiden aldığı 3000 TL'nin üzerine gelecek olan yeni yüzde 27,48 oranındaki zamla birlikte maaşı 824,4 TL artacak ve yeni maaşı 3824,4 TL olacak. Aynı şekilde eski maaşı 4000 TL olan bir diğer memur emeklisi de gelen 27,48 oranındaki zamla birlikte maaşı 1099,2 TL daha artacak ve maaş hesabına 5099,2 TL yatacak.

 
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