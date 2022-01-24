Memur ve emeklilerin maaş farkları 27 Ocak'ta hesaplara yatacak!

Memur ve emeklilere verilmesi planlanan maaş zam farkı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enflasyon zammının yanı sıra maaşlarına ek zam memur ve emekliler ilave artışların hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ederken farlarını alacakları tarihin açıklandığı bilgisine ulaştılar.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve 1 Ocak ila 30 Haziran 2022 dönemi arası uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltilen fark tutarlarının memur ve emekli hak sahiplerinin hesaplarına 27 Ocak'ta ödeneceği açıklandı.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve 1 Ocak ila 30 Haziran 2022 dönemi arası uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltilen fark tutarlarının memur ve emekli hak sahiplerinin hesaplarına 27 Ocak'ta ödeneceği açıklandı.