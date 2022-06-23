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GÜNDEM
23 Haziran 2022 - 22:50

Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati temmuz ayında memurların ve emeklilerin maaşına yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
23 Haziran 2022 - 22:50
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Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması


Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen ek bütçe görüşmelerine katılarak merakla beklenen memurların ve emeklilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zam konusunda merak edilenleri cevapladı.2022 yılı ocak ayında memurlara yapılan maaş zammını söyleyerek Temmuz ayında Haziran enflasyon oranlarının aıklanmasıyla yaklaşık olarak yüzde 40 zam yapılabileceğinin sinyallerini verdi.



Toplam 2022 yılı maaş artışı yüzde 83
Bakan Nebati Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zamdan sonra yıl içerisinde toplamda yüzde 83 oranında maaşlarda bir zam olacağını aktardı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacakları Maaş zammı ile birlikte yıl içerisinde toplamda alacakları zam oranının yüzde 76 olacağını söyledi.
Öte yandan Ülkedeki emeklilerin aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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