Finans
04 Temmuz 2022 - 11:14

Memur ve emeklilerin Temmuz ayında hesaplarına yatılacak zam oranı netleşti!

TÜİK'in tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Bu duyurunun hemen ardından ise memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranlarında netleşmiş oldu. Peki, memur ve emekliler 2022 Temmuz ayında ne kadar zam almış olacaklar? Memur ve emeklilerin maaşları ne zaman yatırılacak? İşte, merak edilen soruları yanıtları..

Finans
04 Temmuz 2022 - 11:14
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Memur ve emeklilerin Temmuz ayında hesaplarına yatılacak zam oranı netleşti!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merskla beklenen Haziran ayı enflasyon oranlarını kamuoyuna duyurdu. TÜİK'in Temmuz yılında yapılacak olan zammı için belirleyici olacak olan Haziran ayı enflasyon oranları (TÜFE) açıklamasında aylık enflasyon oranını yüzde 4,95 şeklinde duyururken yıllık enflasyon oranını ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerdi. Bu kapsamda kamuoyuna duyurulan rakamlar ile birlikte 'Memur ve emekliler 2022 Temmuz ayında ne kadar zam almış olacaklar? sorusunun da yanıtı belirlenmiş oldu.

memur ve emeklilerin 2022 Temmuz ayı zammı

2022 Temmuz ayında en düşün memur maaşı 9 bin TL olarak belirlendi.

TÜİK rakamlarına görfe Haziran ayı aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak belli olurken yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 oldu. TÜİK rakamlarında yola çıkarak memur ve emeklilerin merakla beklediği 2022 Temmuz zamlarında netlik kazanmış oldu.

2022 Temmuz ayı itibariyle memurların maaşlarına yüzde 41,85 oranında bir zam uygulanacağı belirlenirken en düşük memur maaşının 9 bin TL olduğu anlaşıldı. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların Temmuz maaşlarına yüzde 42,35 oranında bir zam farkı yatırılacak.

Diğer taraftan, hükümet sosyal refah düzenlemesiyle ilgili başlattığı ek zam çalışmalarına devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan vatandaşların enflasyon farkı artışının mutlak surette yapılacağını söyledi.

memur ve emeklilerin 2022 Temmuz ayı zammı

Yeni zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatırılacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memurlar Temmuz maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamasında memurların maaşlarının bayram öncesi yatırılacağı konusunda çalışmaların hızlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Bu çerçevede memur maaşlarının hesaplara 8 Temmuz tarihinde yatıracağı bildirilirken ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacakları söylendi.

 



EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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