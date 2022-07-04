Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merskla beklenen Haziran ayı enflasyon oranlarını kamuoyuna duyurdu. TÜİK'in Temmuz yılında yapılacak olan zammı için belirleyici olacak olan Haziran ayı enflasyon oranları (TÜFE) açıklamasında aylık enflasyon oranını yüzde 4,95 şeklinde duyururken yıllık enflasyon oranını ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerdi. Bu kapsamda kamuoyuna duyurulan rakamlar ile birlikte 'Memur ve emekliler 2022 Temmuz ayında ne kadar zam almış olacaklar? sorusunun da yanıtı belirlenmiş oldu.
Finans
04 Temmuz 2022 - 11:14
Memur ve emeklilerin Temmuz ayında hesaplarına yatılacak zam oranı netleşti!
TÜİK'in tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Bu duyurunun hemen ardından ise memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranlarında netleşmiş oldu. Peki, memur ve emekliler 2022 Temmuz ayında ne kadar zam almış olacaklar? Memur ve emeklilerin maaşları ne zaman yatırılacak? İşte, merak edilen soruları yanıtları..
Finans
04 Temmuz 2022 - 11:14