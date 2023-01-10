Memur ve emekliye verilen yüzde 30 zammı komisyon onayladı!













ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YILIN İLK ALTI AYINDA DEVAM EDİYOR

Memur ve aylık artış kanunu bütçe ve planlama komisyonunda onaylandı. Teklif ile birlikte memur ve emekli maaşlarının zam oranı yüzde 30 olacak ve asgari emekli maaşı da bu kapsamda 5 bin 500 liraya çıkacak. Asgari ücretle ilgili destek ise yılın ilk 6 ayı için devam ettirilecek. Bir veya daha fazla işveren tarafından hizmet sözleşmesi ile çalışanlar ile birlikte, köy ve mahalle ileri gelenleri ile hizmet akitlerinden bağımsız olarak kendi hesabına ve kendi hesabına bağımsız olarak çalışan, ticari çıkarlardan veya serbest meslek kazancından ayni veya basit gelir vergisi mükellefi olan kişiler, gelir vergisinden muaf olup, esnaf kütüğüne kayıtlı olanlar, halka açık bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerden oluşan limited şirket ortakları, diğer şirketlerin ve cihaz yan kuruluşlarının tüm ortakları, tarımda çalışanların kazanç ve maaşları Ocak 2023'ten itibaren yüzde 30 artacak.Yönetmelik kapsamında asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023 döneminde de devam ettirilecek. Bu kapsamda, 2022 yılının aynı ayı içinde aylık prim ve yan hak beyanları veya özet ve primleri SGK'ya ibraz edilen sigortalıların günlük prim geliri 250 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödemelerindeki gün sayısını aşmaması gerekmektedir. Uzun vadeli sınıf provizyonu, içinde bulunulan aya ait aylık prim ve sosyal yardım beyannamesi veya 2023 için kısa vadeli ve prim beyannamesi kapsamına giren bir sigortalıyı çalıştıran bir işverenin yardım beyanında yansıtılan teminat ile beraber 2023 yılında ilk kez bu sigortaya kayıt yaptıran işyerlerinin sigortalı olduklarını beyan ettikleri kümülatif prim ödeme gün sayıları bu işverenlerin SGK'ya ödedikleri primlerden Ocak-Haziran 2023 döneminde günlük 13,33 lira ile çarpılan tutar kesilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki özel sektör işverenlerinin işlettiği işyerleri için sigorta primine dayalı günlük ücret 500 lira olarak belirlendi. COVID-19'un etkisiyle SGK'ya kısa çalışma ödeneğinin yanlış işlenmesi nedeniyle başarısız olduğu bildirilen sigortalılar için yardımlar başlayacak. 1 Ocak 2023'ten 30 Haziran 2023'e kadar memur maaşı yüzde 16,48 ve fiyat farkı dahil maaş zammı yüzde 13,52'den yüzde 30'a uygulanacaktır. Aynı dönem için enflasyon farkı hesaplanırken 13,52 puanlık ek oran dikkate alınmaz.