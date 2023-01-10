Memur ve aylık artış kanunu bütçe ve planlama komisyonunda onaylandı. Teklif ile birlikte memur ve emekli maaşlarının zam oranı yüzde 30 olacak ve asgari emekli maaşı da bu kapsamda 5 bin 500 liraya çıkacak. Asgari ücretle ilgili destek ise yılın ilk 6 ayı için devam ettirilecek. Bir veya daha fazla işveren tarafından hizmet sözleşmesi ile çalışanlar ile birlikte, köy ve mahalle ileri gelenleri ile hizmet akitlerinden bağımsız olarak kendi hesabına ve kendi hesabına bağımsız olarak çalışan, ticari çıkarlardan veya serbest meslek kazancından ayni veya basit gelir vergisi mükellefi olan kişiler, gelir vergisinden muaf olup, esnaf kütüğüne kayıtlı olanlar, halka açık bir şirketin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerden oluşan limited şirket ortakları, diğer şirketlerin ve cihaz yan kuruluşlarının tüm ortakları, tarımda çalışanların kazanç ve maaşları Ocak 2023'ten itibaren yüzde 30 artacak.
EKONOMİ
10 Ocak 2023 - 12:59
Memur ve emekliye verilen yüzde 30 zammı komisyon onayladı!
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 0 oranında zam yapılmasına ilişkin hükümleri içeren kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.
EKONOMİ
10 Ocak 2023 - 12:59