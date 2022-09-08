Yeni yılın gelmesi beklenirken yapılacak olan zamlarda merak konusu oldu. Piyasanın sürekli yükselişte olması üzerine artan enflasyon oranlarıyla beraber ocak ayı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara gözler çevrildi. Temmuz ayında yapılan rekor zam ile beraber SSK ve BAĞ-KUR'lara yüzde 42,35 zam yapılırken memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Bunun üzerine ocak ayında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:30
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL
Artan enflasyon üzerine birçok vatandaşın maaşları yetmemeye başladı. Bununla beraber gözler ocak ayında yapılacak zamlara çevrilirken ne kadar artış yapılacağı araştırmaya başlandı. Uzman kişiler arasından yapılan değerlendirmeler üzerine memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zamlar belli oldu. İşte, maaşlara yapılacak zamlara dair detaylar haberimizde...
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:30
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