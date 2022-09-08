EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:30

Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL

Artan enflasyon üzerine birçok vatandaşın maaşları yetmemeye başladı. Bununla beraber gözler ocak ayında yapılacak zamlara çevrilirken ne kadar artış yapılacağı araştırmaya başlandı. Uzman kişiler arasından yapılan değerlendirmeler üzerine memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zamlar belli oldu. İşte, maaşlara yapılacak zamlara dair detaylar haberimizde...

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 16:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL


Yeni yılın gelmesi beklenirken yapılacak olan zamlarda merak konusu oldu. Piyasanın sürekli yükselişte olması üzerine artan enflasyon oranlarıyla beraber ocak ayı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara gözler çevrildi. Temmuz ayında yapılan rekor zam ile beraber SSK ve BAĞ-KUR'lara yüzde 42,35 zam yapılırken memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Bunun üzerine ocak ayında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

Enflasyon rakamları belli olmaya başladı

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon artışları üzerine memur, emekli ve asgari ücret zamları belirlenecek. Kalan 4 aylık süre sonrasında netleşecek olan zamlar sonrasında Orta Vadeli Plan dahilindeki hedef ön planda tutularak yılbaşında en az yüzde 16-17 zam uygulanması bekleniyor. Memur ve emeklilerin 2023’te alacağı zamlar, geçtiğimiz yıl yapılan 6’ıncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Bu sözleşmeye göre 4 milyon memur ve 2 milyonu aşan memur emeklisi ilk 6 ay içinde %8 ve ikinci 6 ay için de %6 zam alacak.



Ocak ayı maaş zamları

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Henüz belli olmayan enflasyon oranları üzerine Orta Vadeli Plan dahilinde yer alan veriler üzerine Ocak ayında memur ve emeklilere en az yüzde 16-17 zam yapılması bekleniyor. Bununla beraber ise yüzde 17 zam uygulanması halinde en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 10 bin 644 TL'ye yükseliş yaşayacaktır. Emekli ise 6 bin TL'den maaşı 7 bin 100 TL'ye artış görecektir. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi
İslam Memiş 13 gün sonraya işaret etti! Gram altın ve ons altında flaş tahmin İslam Memiş tahmin etti yatırımcılar harekete geçti! Memiş'in verdiği tarih okları altına çevirdi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Son Haberler
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi! 8 Eylül 2022 hurda fiyat listesi
Hurda fiyatları son zamanların zirvesinde! Hurdaya bugün zam geldi!...
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesinden üzücü haber!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme...
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş belgesi yayımlandı
ÖSYM'den merakla beklenen duyuru! 2022-KPSS Lisans oturumu sınav giriş...
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular yanlış çıktı
Sizce aşk beyinle mi kalple mi yaşanır? Yıllardır bilinen doğrular...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından İngiltere Başbakanı Liz Truss''tan iyi haber geldi!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından...
Tokat’ta korkutan yangın!
Tokat’ta korkutan yangın!
Daire tartışmasında yeni perde
Daire tartışmasında yeni perde
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
Türkiye doğalgaz krizini fırsata çeviriyor
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat
Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörlerine kazandırılıyor
Mülteci öğrenciler AB desteğiyle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm...
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Alevlere teslim olan iki katlı ev, samanlık ve ahır küle döndü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara değerinde hediyeler verilecek! Son gün belli oldu sakın kaçırmayın
Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara...
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda uyuşturucuyla yakalandı
Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda...