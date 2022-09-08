Memur ve emekliye yapılacak zam oranları belli oldu! Ocak ayında en düşük emekli maaşı 9 bin TL







Enflasyon rakamları belli olmaya başladı







En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılın gelmesi beklenirken yapılacak olan zamlarda merak konusu oldu. Piyasanın sürekli yükselişte olması üzerine artan enflasyon oranlarıyla beraber ocak ayı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara gözler çevrildi. Temmuz ayında yapılan rekor zam ile beraber SSK ve BAĞ-KUR'lara yüzde 42,35 zam yapılırken memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Bunun üzerine ocak ayında ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.Yılın ikinci yarısındaki enflasyon artışları üzerine memur, emekli ve asgari ücret zamları belirlenecek. Kalan 4 aylık süre sonrasında netleşecek olan zamlar sonrasında Orta Vadeli Plan dahilindeki hedef ön planda tutularak yılbaşında en az yüzde 16-17 zam uygulanması bekleniyor. Memur ve emeklilerin 2023’te alacağı zamlar, geçtiğimiz yıl yapılan 6’ıncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Bu sözleşmeye göre 4 milyon memur ve 2 milyonu aşan memur emeklisi ilk 6 ay içinde %8 ve ikinci 6 ay için de %6 zam alacak.Henüz belli olmayan enflasyon oranları üzerine Orta Vadeli Plan dahilinde yer alan veriler üzerine Ocak ayında memur ve emeklilere en az yüzde 16-17 zam yapılması bekleniyor. Bununla beraber ise yüzde 17 zam uygulanması halinde en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL'den 10 bin 644 TL'ye yükseliş yaşayacaktır. Emekli ise 6 bin TL'den maaşı 7 bin 100 TL'ye artış görecektir.