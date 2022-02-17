GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 11:25

Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..

Memur ve memur emeklilerinin gelirlerini artırmayı sağlayacak olan 3600 ek göstergede ayrıntılar neredeyse netleşti. Yeni düzenleme genel olarak öğretmen, polis, hemşire, avukatların yanı sıra din görevliler ve sağlık hizmetlerini de kapsayacak.

GÜNDEM
17 Şubat 2022 - 11:25
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Memur ve memur emekliler müjde! 3600 ek gösterge netleşti..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlık ettiği Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinin toplantısı dün gerçekleştirildi. 16 Mart tarihinde ikinci toplantının gerçekleşeceği kararının alındığı görüşmelerde 3600 ek gösterge ile ilgili de detaylar neredeyse netleşti.








Kıdemler arasındaki ücret dengesizliğini bitirecek olan yeni düzenlemelerde kariyer mesleklerinde 600 puanlık bir artış olacağı değerlendirilirken ek göstergeyle eş değer etki yapmış olan tazminat yansıtma oranları da toplantıda masaya yatırılarak konuşuldu.

3 milyon 175 bin kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıca bunların dışında kalan 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli de faydalanacak.



İKRAMİYE ORANLARI ARTIRILACAK!

Müfettiş, uzman, daire başkanı, şube müdürü ve genel müdür yardımcıları gibi kadroların daha öncesinde 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan ikramiye oranları 3600 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Aynı zamanda kariyer meslekleriyle idari kadrolara da bir düzenleme içerecek olan yönetmelikten fayda sağlayacak olan toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca yeni düzenleme sonrası hizmet süresi 25 yıl olan öğretmenlerin emekli aylıkları da  yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde bir artış görecek.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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