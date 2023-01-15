Memur zamları ertelenmişti! Zammın diğer yarısı o günlerde tık diye hesapta olacak: Memurların yüzünü güldüren açıklama geldi

Son dakika: Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam kararının ardından gözler maaş zammının ilk gününde. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emekli maaşlarına zam zamanlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta 15 Ocak'a ulaşma ihtimalini değerlendirirken söyledi. Elitaş, EYT anlaşmasıyla ilgili de bir açıklama yaptı.





15'İNE YETİŞME İMKANI YOK GİBİ







AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağını söyledi: "Pazar günü gözden geçirilecek. Geçen hafta geçirebilirsek, Cuma günü yasalaşırsa insanlar Pazar günü hesaplarına giriş yapabilecekler. 15'i yakalama şansının olmadığını düşünüyorum." Çünkü sisteme girmeleri uzun zaman alabiliyor. Şimdi Pazar değil, Çarşamba-Perşembe veya gelecek haftanın Cuma günü. O bir gün gerçekleşecek."Elitaş, EYT düzenlemesinden bahsederken de şu cümleleri kullandı: "Ocak ayında iki hafta çalışma imkanımız var. AYT yönetmeliği henüz bize ulaşmadı. Gelmemize 10 gün var. Bize tarih sormayın. Bazen yeterli sayı olmuyor. Belirtilen delege. Muhalefet engelleyebilir. Hayır, sayılır. Bunun için bir süre veremeyiz. Bu konuda herhangi bir söz veremeyiz."