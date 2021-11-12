EKONOMİ
12 Kasım 2021 - 19:17

Memur zammı ne kadar olur? 2022 emekli zammı açıklandı mı? 2022 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2022 yılına az bir süre kala emekli ve memurların gözü yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Vatandaşlar 2022 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak sorusunu araştırıyor.

EKONOMİ
12 Kasım 2021 - 19:17
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Memur zammı ne kadar olur? 2022 emekli zammı açıklandı mı? 2022 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
2021 yılının bitmesine az bir süre kala milyonlarca memur  ve emeklinin gözü yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emekliler Ocak ayında ne kadar zam yapılacak, 2022 yılında emekli maaşları ne kadar olacak sorularını araştırıyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur?
Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Ağustos ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları açıklanmıştı. Buna göre 2022 yılında 5-7 oranında 2023 yılında ise 8-6 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

2022 yılının ilk 6 ayında enflasyonun %3’ü geçmesi halinde %5’lik zammın yanı sıra aradaki farkta eklenerek zam yapılacak. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %2.36 olarak açıklandı.
2021 yılının ikinci 6 aylık bölümünde ise alınan karar kapsamında %7 zam ile birlikte enflasyon oranındaki fark zamma eklenecek. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerine şimdiden %6,72 oranında zam yapılması kesinleşti. Merkez Bankası ise %18,4’lük yıl sonu enflasyon oranı da ikinci altı aylık dönemde %10’a ulaşabilir. Bu farkta söz konusu orana eklendiğinde yapılacak zam miktarı ortaya çıkacak.
 
# memur# emekli# zam# 2022
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