Memur zammı ne kadar olur? 2022 emekli zammı açıklandı mı? 2022 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2021 yılının bitmesine az bir süre kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emekliler Ocak ayında ne kadar zam yapılacak, 2022 yılında emekli maaşları ne kadar olacak sorularını araştırıyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur?

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Ağustos ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları açıklanmıştı. Buna göre 2022 yılında 5-7 oranında 2023 yılında ise 8-6 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

2022 yılının ilk 6 ayında enflasyonun %3’ü geçmesi halinde %5’lik zammın yanı sıra aradaki farkta eklenerek zam yapılacak. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %2.36 olarak açıklandı.