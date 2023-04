Memura emekliye enflasyon zammında son viraj! Temmuz öncesi oran sızdırıldı: En düşük maaş bu kadar olacak!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR İÇİN GELİRLER ARTACAK















Emekli ve memur zammı için 3 aylık fark kesinleşti ve 6 aylık ilk hesap da yapıldı. SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar her yıl Ocak ayında refah payı ile birlikte 2 kez zam alırlar ve bu yılın Ocak ayındaki zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Ayrıca en düşük emekli maaşı önce 5.500 Lira iken son düzenlemelerle birlikte 7.500 Liraya yükseltildi. Bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2.000 Lira olarak belirlendi. Yeni bir zam dönemi de 2023 Temmuz döneminde gerçekleşecek ve emekli ve memur maaşları tekrar artacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve böylece son üç aylık enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Ayrıca, Temmuz ayı zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranları için de ilk hesaplar ortaya çıktı. Bu hesaplar, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde etkili olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasına bağlı kalarak hükümete talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda ilk olarak en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için düzenlemeler yapıldı. Bu adımlar, vatandaşların ekonomik açıdan daha iyi şartlarda yaşam sürdürmeleri ve enflasyon gibi zorlu koşullara karşı korunmaları amacıyla atılmıştır. Bu şekilde, Türkiye'deki vatandaşların refah seviyesi yükseltilerek daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu önlemler, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları aşmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için atılan önemli adımlardır. Enflasyon gibi ekonomik sorunlar, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturmaktadır. Ancak, ekonomik sorunların çözümü için daha kapsamlı reformların yapılması gerekmektedir. Bu, hem vatandaşların hem de Türkiye'nin ekonomik geleceği için hayati öneme sahiptir.Önceden 3.500 Lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 Liraya yükseltilmiş ve sonrasında yapılan bir düzeltmeyle 7.500 Liraya çıkarılmıştır. Bu artış oranı enflasyon rakamlarının çok üzerinde gerçekleşerek yüzde 114'ün üzerine çıkmıştır. Ayrıca, AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 bir artışla 2.000 Lira olarak belirlenmiştir. Böylece, 15 milyonu aşkın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere toplamda 4.000 Lira ek ödeme alacaktır. Bu adımlarla birlikte, Türkiye'deki emeklilerin yaşam standartları iyileştirilerek ekonomik zorluklarla mücadele etmeleri amaçlanmaktadır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal adalet ilkesi doğrultusunda asgari ücretli vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi için talimat verdi. Ocak 2023 döneminde yapılan asgari ücret artışı, net 8 bin 506 Lira olarak belirlendi ve brüt 10 bin 8 Liraya yükseldi. Kur düzeyindeki artışlarla birlikte asgari ücret, 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesinin ardından, asgari ücrete de zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılması için Temmuz ayını işaret etti. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı ve aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, son 14 ayın en düşük yıllık enflasyon oranını gösterdi. Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 1,0229 olan enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarını etkileyecek olan 3 aylık zam oranlarının da kesinleşmesine neden oldu. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 3 aylık emekli ve memur zam oranları da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı yüzde 12,52 olarak belirlendi. Memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık zam oranı ise toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 10,52 oldu. Ocak 2023'te yapılacak toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz 2023'te yapılacak zammı ise yüzde 6 olarak hesaplandı.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, 6 aylık enflasyon oranı kadar emekli maaşı artışı yapılıyor. Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez zam alıyor. Zam oranı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerine, 6 aylık enflasyon oranı kadar ekleniyor. Şu an itibarıyla, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 olarak belirlendi. Temmuz ayı için yapılan hesaplamalara göre, enflasyon rakamları yılın ilk çeyreğindeki seviyelerde kalsa bile, 6 aylık dönemde TÜFE endeksi 1.428'e yükselecek ve toplam enflasyon oranı yüzde 26,61 seviyesinde olacak. Ancak bazı tahminler, 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 25 civarında olacağı yönünde. Öte yandan, Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 37,72 oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yayımlanan bir genelgeye göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 Lira olarak belirlendi. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 24,61 oranındaki memur zamına göre Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı 24.900,60 Lira olacak.