Kredi
17 Mart 2023 - 22:15

Memura nakit desteği kapısı açıldı! Bunun yapılması şart koşuldu: 70.000 TL ödeme alabilirsiniz!

Memurlar için bankalar tarafından çeşitli kampanyalar sunulurken 70 bin TL nakit destek sunulacağı duyuruldu. Halkbank, memurlar için özel kredi kampanyalarını açıklarken faiz düşüklüğü ise yoğun ilgi gördü. İşte memurlara özel kredi fırsatları haberimizde yer almaktadır.

Kredi
17 Mart 2023 - 22:15
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Memura nakit desteği kapısı açıldı! Bunun yapılması şart koşuldu: 70.000 TL ödeme alabilirsiniz!
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Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiş olan çalışanlara duyurularda bulunan banka, memur kredisi ürünün içeriğinde yapılan yeniliklerle beraber Halkbank, avantajlı memur kredisini açıkladı. İşte herkesin dört gözle beklediği kamu bankasından memur kredi detayları...

HALKBANK MEMUR KREDİ TABLOSU

Birinci maliyet tablosu



Kredi tutarı: 25 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 1,89

Kredi tahsis ücreti: 137,5 TL

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 1.038,32 TL

halkbank memur kredisi

İkinci maliyet tablosu

Kredi tutarı: 70 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 1,89

Kredi tahsis ücreti: 385 TL

Vade sayısı: 24 ay

Aylık taksit tutarı: 3.584,69 TL

HALKBANK MEMUR KREDİ BAŞVURU SÜRECİ

70 bin TL'lik olan kredi imkanı için banka müşterilerine ödeme kolaylığı sunuldu. Memur statüsünde bankadan hali hazırda hizmet alan tüm vatandaşlar mobil uygulama üzerinden ya da internet bankacılığından kredi başvurusunda bulunulabilir. Halkbank, memur kredisinden yararlanmak için öncelikle müşterisi olunması koşulu aranıyor. Elektronik ortamda veya banka şubeleri aracılığıyla kredi başvuruları yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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