Memura nakit desteği kapısı açıldı! Bunun yapılması şart koşuldu: 70.000 TL ödeme alabilirsiniz!

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiş olan çalışanlara duyurularda bulunan banka, memur kredisi ürünün içeriğinde yapılan yeniliklerle beraber Halkbank, avantajlı memur kredisini açıkladı. İşte herkesin dört gözle beklediği kamu bankasından memur kredi detayları...
HALKBANK MEMUR KREDİ TABLOSUBirinci maliyet tablosu
Kredi tutarı: 25 bin TL Faiz oranı: Yüzde 1,89 Kredi tahsis ücreti: 137,5 TL Vade sayısı: 36 ay Aylık taksit tutarı: 1.038,32 TL
İkinci maliyet tablosu Kredi tutarı: 70 bin TL Faiz oranı: Yüzde 1,89 Kredi tahsis ücreti: 385 TL Vade sayısı: 24 ay Aylık taksit tutarı: 3.584,69 TL