Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir? Memura öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK

İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCILARIYLA İLGİLİ UYGULAMAYA KOYULACAK ATAMA YÖNETMELİĞİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAKANLIĞI İLE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREV ALAN DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREV ALAN DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEN DOLAYI TAYİN İSTEME HAKKI VAR MIDIR?

Memurlara eğitim durumlarından dolayı normalde nakil işlemi yapılmamaktadır. Ancak bazı devlet kurumları bu hakkı memurlara tanımaktadır. İşte, memura öğrenim özrü tayini hakkı veren o kurumlar...Madde 21- (7) Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.Madde 18- (8) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav sonucu lise ve dengi okulları kazanan veya bu okullarda öğrenime devam eden öğrencilerin, hukuki bağlantılarının resmi olarak belgelendirilmesi halinde, öz veya üvey olduklarına bakılmaksızın, kurum personeli olan anne ve/veya babası, öğrencinin kazandığı veya öğrenime devam ettiği okulun bulunduğu yere, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla atanabilir. (12) Personelin bu Yönetmelik kapsamındaki bir görevle ilgili Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu kazanılan bir üst öğrenim (ön lisans veya lisans) gördüğünü belgelendirmesi, asli görevini aksatmaması ve öğrenim süresi ile sınırlı olması kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. (Mülga iki cümle:RG-28/6/2012-28337) (…) (Ek cümle:RG-28/6/2012-28337) Bu şekilde atananlar mezun olmaları veya herhangi bir nedenle okuldan ayrılmaları halinde, görev yaptıkları ilin (C) veya (D) hizmet grubu illerinden olması durumunda bulundukları yerde bırakılırlar, görev yaptıkları il, (C) veya (D) hizmet grubu olmayıp, önceki görev yerleri (C) veya (D) hizmet grubunda ise önceki görev yerlerine, önceki görev yerleri (A) veya (B) hizmet grubunda ise (C) veya (D) hizmet grubu illerinden birine tercihleri doğrultusunda, tercih yapmamaları halinde ise re’sen bu illerden birine, üç ay içerisinde atanırlar. (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde atanacak personel, istemeleri halinde yeni görevlerine haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında başlatılabilir.Madde 11– İlgilinin bulunduğu yerde çocuklarının öğretim seviyesine uygun okul bulunmayanlar ile çocukları yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlar kadro durumunun elverişli olması kaydıyla öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye veya yakın bir yere atanabilirler. Öğrenim durumu nedeniyle atanmaları yapılanların çocuklarının öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini, her öğrenim yılı başında kurumdan sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Çocukların öğrenimi tamamlaması ve öğretim kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi halinde, ilgilinin atanmadan önceki bölgede en az hizmet süresinin dolmasına bir yıldan fazla bir süre kalmışsa durumuna uygun bir bölgeye atanması yapılabilir.Madde 11- (3) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; durumunu belgelendirmesi şartıyla mevcut tahsil seviyesinin üzerinde en az ön lisans düzeyinde eğitim görmek üzere sınavı kazanmış olması gerekir. Bu durumda eğitim-öğretim yapılacak yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye sınıf ve unvanına uygun kadro bulunması halinde ataması yapılabilir. Ancak bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, bu istek dikkate alınmaz.Madde 11- c) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için mevcut tahsil seviyesinin üzerinde, en az lisans, yüksek lisans veya doktora örgün eğitimini yapmak üzere sınavı kazanmış olması ve kaydını yaptırdığını belgelendirmesi öğrenim göreceği eğitim kurumunun bulunduğu ilde sınıf ve unvanına uygun münhal kadro bulunması şartları aranır. Eğitim durumu nedeni ile atanılan ilde eğitim tamamlamadan, başka bir ile eğitim durumu nedeni ile atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Eğitim durumu nedeni ile ataması yapılan memurun kalan zorunlu hizmet süresi, eğitim ve öğrenimini tamamlamasını veya herhangi bir nedenle okuldan ilişiğinin kesilmesini müteakip daha önce görev yaptığı aynı ilde tamamlattırılır.Memurların üniversite veya yüksek okulda eğitim süren çocuklarının yurt ya da yatılı okuma imkanı olmadığı ya da parasız yatılı okulların dışında, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumlarıyla meslek lisesinde öğrenim olan çocukların durumları belgelendiğinde, atanmak istenen ilde açık kadro olduğunda 2. bölge hizmetinin aksatılmaması şartı ile atama işlemi yapılmaktadır.