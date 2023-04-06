Memurlar zamdan nasibini aldı! O tarihe dikkat: 3000 TL zam geliyor! Memura ek maaş geliyor. Sıklıkla sorulan memura ek maaş gelecek mi? Memura zam var mı sorularına cevap geldi. Memura ek ödeme geliyor. Hem de 3 bin TL. İşte detaylar...
MEMURA YENİ ZAM VE EK ÖDEME!
Maaşlara yapılan zamların ardından ek ödemelerde sıklıkla takip ediliyordu. Özellikle asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşlarına yeni yapılacak ara zamlar ve ek ödemeler vatandaşın kıstasındaydı. Nedeni de ekonominin giderek kötüleşmesi, fiyatların yükselmesi, artan enflasyon ve geçinmenin verdiği zorluklardı. Memurlar için ise sevindirici haber geldi. En son emekliler için yapılan yüzde 36'lık ek zammın ardından memurların ve asgari ücretlerin umutları yeşerdi. Pek çok insan yeni zamlar için seslerini yükseltti. Bu süreçte sendikalar etkin rol oynadı. Bir çok yerde faal olarak etkin rol oynayan sendikalar memurlar için sevindirici haberi aldırabildi mi? İşte ayrıntılar...
Sendikalar bu konuda etkin görüşmelerini sürdürerek zam taleplerini 3 bin TL olarak açıklamıştı. Oldukça ümitlendirici bir gelişme olan ara zam ve ek zam taleplerinin ardından ise yapılacak yeni açıklamalar merak ediliyor. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki zammın olacağı tarihin temmuz olduğunu belirtti. Bu nedenle de zam kapılarını kapatan Erdoğan, emekli maaşına yapılan 2 bin TL'lik zamla temmuza kadar zamlara ara vermişti. Şimdi ise sendikacıların etkin çalışmaları ve 3 bin TL'lik rakamlar kulislerde konuşuluyor. Söz konusu rakamın ise seçim tarihinden önce memur maaşlarına yansıtılması hedefleniyor. Bu nedenle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamalar ise merak ediliyor. Seçime kadar bu konu ile ilgili bir açıklama gelip gelmeyecek mi? Bunun için haberimizi takipte kalın!