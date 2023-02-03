Memurlara böyle kıyak görülmedi! Düşük faizli 100.000 TL ödenecek: 4C'li çalışanlara müjde

Halkbank'ın mobil aplikasyonu aracılığıyla 100 bin TL kötü gün kredisi veriliyor. Memurlara özel olarak verilecek kredide faiz oranlarıda son derece düşük. Buna ek olarak direkt olarak başvurulan kredi için farklı hangi koşullar gerekiyor? Devlette çalışanlar bu şansa çok sevinecek!
Devlet çalışanlarına spesifik olarak verilecek olan Halkbank düşük faizli kredileri ön plana çıktı. Acil kredi ihtiyaçlarını düşük ve uygun faiz yüzdeleri ile elde etmek isteyenler kredi başvurusunda bulunabilir. Bunun yanında kredideki faydalar say say bitmiyor. Ödeme şartlarındaki vade sayısı, faiz oranı ve kredi miktarı herkesi cezbetti. 100 bin TL'lik kredi için küçücük faizler isteniyor. Havalara uçacaksınız! Memur Kredisinde Faiz Oranı Nasıl?
Memur kredisinde, Halkbank 25 bin TL'ye kadar %1,79 faiz oranı uygularken, 100 bin TL'ye varan kredilerde ise %1,89 faiz oranı uygulanıyor. 2'nin altındaki faiz oranlarıyla Halkbank'a hayır demek çok zor. Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Devlette kamu kurumlarında çalışıyorsanız ve krediye acilen ihtiyacınız varsa Halkbank'ın en yeni kampanyasından faydalanabilirsiniz. Halkbank Mobil ve İnternet Şube yoluyla kredi başvurusunda bulunulabiliyor. Çok süre geçmeden başvurunuza dönüt gelecektir. Banka şubesi ile ilk etapta yüz yüze görüşme zorunluluğu bulunmuyor. Halkbank'ın diğer kampanyalarına erişmek için yine mobil uygulamayı kullanarak fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.