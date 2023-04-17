Memurlara çifte zam müjdesi! Oran belirlendi: En düşük memur maaşı bu kadar olacak!

Milyonlarca kamu çalışanı, memur maaşlarına yapılabilecek ara zamları yakından takip ediyor. Artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle, memur maaşlarına zam beklentisi her geçen gün artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, kamu çalışanlarının merakını giderecek sonuçlar taşıyor. Peki, memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? Seçim öncesi memur maaşlarına zam gelecek mi? Temmuz ayında memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte, memur maaşlarına dair son dakika gelişmeleri... En düşük emekli maaşına geçtiğimiz günlerde %36 oranında bir zam yapıldı. Bu artış, hem asgari ücretli çalışanlar hem de kamu çalışanları arasında, memur maaşlarına ara zam beklentisi oluşmasına neden oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesinde, memur maaşlarına zam konusu sıkça gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu konuda son açıklamalarını yaparak, memur maaşlarına ara zamın Temmuz ayında yapılacağını duyurdular.
Memura ara zam için hazırlanan formüllerin netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının heyecanı da arttı. Seçim öncesi memur maaşlarına zam konusunda beklentilerin yükselmesiyle birlikte, memur maaşlarına yapılacak zamların oranı da büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı son açıklamalar, kamu çalışanlarının merakını giderecek nitelikte olacak. Milyonlarca kamu çalışanı, memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam geleceği konusunda meraklı bir bekleyiş içinde. Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik uzmanları tarafından yapılan hesaplamalar da önemli bir yer tutuyor. Uzmanlara göre, memur maaşlarına Temmuz ayında %30-40 arasında ara zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Ancak refah payı da bu hesaplamalarda oldukça önemli bir rol oynayacak. Hatırlanacağı üzere, yılbaşında enflasyon rakamları %17 civarında çıkmış, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payını enflasyon rakamlarına ekleyerek memur ve emekli maaşlarına %30 oranında zam yapılmasını kararlaştırmıştı. Ancak, Temmuz ayı için belirlenen zam oranları, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçim sonuçlarına göre değişebilir. Eğer iktidar değişirse, yeni formüller gündeme gelebilir. Şimdilik uzmanların beklentisi, memur maaşlarına %30-40 aralığında zam yapılması yönünde.