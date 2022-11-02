Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları

Memur sektöründe görev alan bazı kişilere çeşitli giyim yardımlarında bulunulmaktadır. Hangi memura ne kadar giyecek verileceği ise internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. 2022 yılında memura hangi giyim yardımları yapılıyor? Memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları haberimizde MEMURLARA VERİLEN GİYECEK EŞYALARIN AZAMİ FİYATI Takım elbise 198,37 Tayyör 144,60 Elbise 196,68 Pantolon – Etek 42,44 Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört 27,42 Kravat – Papyon 7,70 Palto – Manto 200,28 Pardesü – Gocuk 91,46 Yağmurluk (Muşamba) 43,05 Meşin Ceket – Deri Ceket 178,19 Parka-Mont-Montgomer 88,10 Kaput 53,99 Erkek ayakkabı 55,98 Kadın ayakkabı 55,98 İş ayakkabısı 39,01 Bot - Fotin 55,98 Lastik çizme 20,35 Atkı - kaşkol 7,63 Cüppe 45,50 İş gömleği 20,02 Ebe önlüğü 20,02 GİYİM YARDIMI YAPILAN KİŞİLER -Ayniyat memuru (Açıkta çalışan) -Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı -Şoför -İcra Memuru -Ambar Memuru -Matbaacı -Hemşire -Ebe -Hemşire, Ebe (Gezici) -Sağlık Memuru (Gezici) -Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık -Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan) -Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık -Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden) -Uzman Tabip, Tabip (FiilenKumaştan Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, Imam- Hatip, Müezzin--Kayyım -Avukat, Hakim,Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip) -Bekçi (Üniformalı) -Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.) -İnfaz ve Koruma Memuru