KAMU PERSONELİ
02 Kasım 2022 - 13:52

Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları

2022 yılında gerçekleştirilen giyim yardımları hakkında internet üzerinden sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Memurlara hangi giyim yardımları yapılıyor? Memurlara yapılan giyim tutarları ne kadar? İşte, 2022 memur giyim yardımları hakkında merak edilenler haberimizde

KAMU PERSONELİ
02 Kasım 2022 - 13:52
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Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları
Memur sektöründe görev alan bazı kişilere çeşitli giyim yardımlarında bulunulmaktadır. Hangi memura ne kadar giyecek verileceği ise internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. 2022 yılında memura hangi giyim yardımları yapılıyor? Memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları haberimizde

MEMURLARA VERİLEN GİYECEK EŞYALARIN AZAMİ FİYATI

Takım elbise 198,37

Tayyör 144,60

Elbise 196,68

Pantolon – Etek 42,44

Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört 27,42

Kravat – Papyon 7,70

Palto – Manto 200,28

Pardesü – Gocuk 91,46

Yağmurluk (Muşamba) 43,05

Meşin Ceket – Deri Ceket 178,19

Parka-Mont-Montgomer 88,10

Kaput 53,99

Erkek ayakkabı 55,98

Kadın ayakkabı 55,98

İş ayakkabısı 39,01

Bot - Fotin 55,98

Lastik çizme 20,35

Atkı - kaşkol 7,63

Cüppe 45,50

İş gömleği 20,02

Ebe önlüğü 20,02

GİYİM YARDIMI YAPILAN KİŞİLER

-Ayniyat memuru (Açıkta çalışan)

-Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı

-Şoför

-İcra Memuru

-Ambar Memuru

-Matbaacı

-Hemşire

-Ebe

-Hemşire, Ebe (Gezici)

-Sağlık Memuru (Gezici)

-Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık -Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)

-Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru Veteriner Sağlık -Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)

-Uzman Tabip, Tabip (FiilenKumaştan Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru

Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, Imam- Hatip, Müezzin--Kayyım

-Avukat, Hakim,Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip)

-Bekçi (Üniformalı)

-Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli

Gümrük Memurları v.b.)

-İnfaz ve Koruma Memuru

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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