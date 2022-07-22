Memurları üzen haber! Maaşlarından yüzde 20 kesilecek













Yeni maaş düzenlemesi 15 Bin liranın üzerinde maaş alanları kapsıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) memurlarını üzen bir karara imza atıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların maaşlarında yapılan yeni düzenleme büyük tepki topladı. Söz konusu karara ilişkin Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun yeni hazırladığı karar hükmünde kararnameyle kamu çalışanlarının ve emekli maaşlarının yeniden düzenlemeye gidildiğini bildirildi.Bakanlar Kurulu'nun aldığı yeni karar göre 15 bin lira ve üzerinde maaş alan tüm memurların maaşlarından yüzde 20 oranında bir kesinti yapılacak. 30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olacak yeni kararnamenin geçerliliği 31 Aralık 2022 sonuna kadar sürdürülecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, yeni maaş düzenleme politikasının ülke genelinde geçici bir uygulama olacağını belirtti ve halkın tamamının bu dayanışmaya karşılık olarak sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi. Kamu çalışanları haricinde özel sektörü ve orada çalışanları da düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Üstel, maliyetin gelir gider dengesinin sağlanabilmesi için 15 bin lira üzeri maaş alan kamu çalışanlarının maaşlarında yüzde 20 kesinti yapılmasının Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından uygun bulduklarını ifade etti. Başbakan Üstel, açıklamasının devamında 15 bin lira altı maaş alan hiç kimseden herhangi bir kesinti yapılmayacağını aktardı.