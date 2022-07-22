Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) memurlarını üzen bir karara imza atıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların maaşlarında yapılan yeni düzenleme büyük tepki topladı. Söz konusu karara ilişkin Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun yeni hazırladığı karar hükmünde kararnameyle kamu çalışanlarının ve emekli maaşlarının yeniden düzenlemeye gidildiğini bildirildi.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 18:59
Memurları üzen haber! Maaşlarından yüzde 20 kesilecek
KKTC'de kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların maaşlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemede, 15 bin lira ve üzerinde maaş alan memurların maaşlarından yüzde 20 oranında bir kesinti yapılmasına karar verildi.
DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 18:59