Finans
16 Ocak 2023 - 20:18

Memurların ve emeklilerin maaş farkları hangi tarihte yatacak? AKP'li Elitaş maaş farkları için tarih verdi..

Emekliler ve memurlar için maaş artış oranı yüzde 30 olarak belirlendikten sonra maaş farkı beklenecekti. Hazine Bakanlığı, maaş farkını hızlı olarak hesaplara yatırmak için BT altyapısının hazır olduğunu söyledi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emekli aylıkları arasında beklenen ancak gerçekleşmeyen farklara ilişkin yaptığı açıklamada, fonların birkaç gün gecikmeli olarak alacaklandırılacağını duyurdu.

Finans
16 Ocak 2023 - 20:18
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Memurların ve emeklilerin maaş farkları hangi tarihte yatacak? AKP'li Elitaş maaş farkları için tarih verdi..


Ocak ayı itibariyle emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı fakat hem emekliler hem de memurlar henüz zamlı maaşlarını hesaplarında göremediler. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin ve memurların maaşlarına zam uygulamasına geçileceğini, zamların 15 Ocak'a kadar sürmesinin beklenmediğini, maaş farklarının önümüzdeki günlerde bildirileceğini açıkladı.

Memurların ve emeklilerin maaş farkları hangi tarihte yatacak

MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI HANGİ TARİHTE YATACAK?



Emekli Sandığı'nda her ayın 1'inden 5'ine kadar milyonlarca emekli maaş zammı beklerken; SSK'lılar 17 ila 26'sı arasında BAĞ-KUR üyelerine ise her ayın 25'inden 28'ine kadar ödeme yapılıyor. Yüzde 30'luk artışın SSK ve BAĞ-KUR üyelerinin emekli maaşlarına yetişmesi beklenirken, zamdaki farkın ödenerek açıklanması bekleniyor. Memurlar 15 Ocak'ta yüzde 16,48 maaş zammı aldı. Kalan 13,52 puan daha sonra hesaplarına aktarılacaktır. Memur ve emekli maaşlarına zam yasasının bir süre önce yürürlüğe alındığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Keşke geçen hafta yapsaydık, memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam herkese yansıyacaktı." diye konuştu.

Artışın 15 Ocak'a kadar geleceğini pek sanmadığını ifade eden Elitaş, "Çünkü sisteme girmesi biraz zaman alabilir. Birkaç günlük bir gecikmeyle bu gerçekleşecek." dedi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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