Memurların ve emeklilerin maaş farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Zam farkının tarihi belli oldu!







MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI HANGİ TARİHTE YATACAK?







AK PARTİLİ MUSTAFA ELİTAŞ TARİH VERDİ

Memur ve emekliler için yüzde 30'luk zam oranı sonrası enflasyon ile büyüme arasındaki farkın ne zaman hesaba geçeceği merak konusu. Zam sonrası memur ve emekli vatandaşların enflasyon farkında aldıkları zam hesaplarına yatırılırken ek artım farkının hangi tarihte oluşacağı söz konusu olmaya başladı. Hükümetin memur ve emekliler için belirlediği yüzde 30'luk zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2023 döneminde memur maaş ve maaşlarına yapılan yüzde 16,48 zam, yüzde 30 enflasyon açığı içerecek, yüzde 13,52 ek uygulanacaktır.Memurlar maaş zamlarını genellikle 15 Ocak'ta alırlar. Ancak yüzde 30'luk artışa yönelik devam eden teknik çalışmalar nedeniyle 15 Ocak'tan önce bir maaş artışı görmemiz pek olası değil. Memur ve memur emeklilerine ücret farkı ve enflasyon nedeniyle 15 Ocak'ta yüzde 16,48 zam yapılacak. Ek faiz farkı bir hafta içinde veya en geç sekiz gün içinde ödenir.AK Parti Grubu'nun sözleşmeli çalışanlarına ilişkin açıklama yapan Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığında "birkaç gün gecikecek" dedi. Elitaş, memurlara 15 Ocak'ta yüzde 16,48 zam yapılacağını, kalan 13,52 puanın ise birkaç gün sonra hesaba yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçebilirsek pazar gününe yansıyacak. Cuma yasa çıkarsa pazar günü millet hesabını alma şansı olacak. 15'ini yakalama şansı yok diye düşünüyorum" sisteme girmeleri uzun zaman alabilir. Pazar olmazsa önümüzdeki çarşamba-perşembe veya cuma olur" diye konuştu. Buna göre; Memurlar ile emekliler arasındaki farkın 20 Ocak 2023 Cuma gününe veya önümüzdeki haftaya kadar başvurulması bekleniyor. SSK ve Bağ-kur'daki emekliler için durum farklı. Emekliler Ocak ayında 17 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar zamlı ödeme alacak. Emekliler yüzde 30 zam alabilecek.