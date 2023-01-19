Memurların ve emeklilerin maaş farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Zam farkının tarihi belli oldu!

Memur ve emekliler için yüzde 30'luk zam oranı sonrası enflasyon ile büyüme arasındaki farkın ne zaman hesaba geçeceği merak konusu. Zam sonrası memur ve emekli vatandaşların enflasyon farkında aldıkları zam hesaplarına yatırılırken ek artım farkının hangi tarihte oluşacağı söz konusu olmaya başladı. Hükümetin memur ve emekliler için belirlediği yüzde 30'luk zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2023 döneminde memur maaş ve maaşlarına yapılan yüzde 16,48 zam, yüzde 30 enflasyon açığı içerecek, yüzde 13,52 ek uygulanacaktır.
MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI HANGİ TARİHTE YATACAK?
Memurlar maaş zamlarını genellikle 15 Ocak'ta alırlar. Ancak yüzde 30'luk artışa yönelik devam eden teknik çalışmalar nedeniyle 15 Ocak'tan önce bir maaş artışı görmemiz pek olası değil. Memur ve memur emeklilerine ücret farkı ve enflasyon nedeniyle 15 Ocak'ta yüzde 16,48 zam yapılacak. Ek faiz farkı bir hafta içinde veya en geç sekiz gün içinde ödenir.