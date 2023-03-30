EKONOMİ
30 Mart 2023 - 19:15

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi herkesi ilgilendiriyor! Maaş zammında enflasyon hesabı... İşte meslek meslek eski maaş – yeni maaş hesabı

Emekli maaşına gelen zamlar sonrasında gözler asgari ücretli çalışanlara çevrildi. Memur zammı ile asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarına işaret edilirken Temmuz ayına dikkat çekildi. Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında maaşlara gelecek zam haberleriyle beraber en düşük maaşlar açıklandı. İşte mesleklere göre yeni zamlı maaşlar haberimizde.

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 19:15
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Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi herkesi ilgilendiriyor! Maaş zammında enflasyon hesabı... İşte meslek meslek eski maaş – yeni maaş hesabı
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Emekli maaş zammı ile en düşük aylık 7.500 TL'ye yükselirken asgari ücret üzerinden de zam haberleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen sorulara yanıt verirken Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı bilgisi verildi. Gözler memur maaşlarına çevrilirken eski ve yeni rakamlar güncellendi.

MART AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Mart ayı TÜFE aylık medyan tahminleri yüzde 2,85 olarak yaşanırken uzman isimler önümüzdeki dönemlerde enflasyon üzerinde ki artış hızı düşse bile seçim ekonomisi ele alındığında bütçe açıkları, erken emeklilik ve asgari ücret, deprem konut fiyatları etkili faktörler haline geldi.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ



Emekli maaşlarına gelen zamla beraber Ocak ayında rekor artışa imza atıldı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL olarak güncellenirken zam sonrası maaşlarda artışlar yaşandı. Zam haberi sonrasında 7.500 TL'nin altında olan emekli maaşları da 7.500 TL olarak maaşlarını almaya devam edecek.

Emekli maaşlarına zam geldi

MEMURLARA 3 AYLIK ZAMLI MAAŞ

Ocak ayıyla beraber emekliler ve memurlara refah payı eklenerek yapılan zam yüzde 30 olurken en düşük memur maaşı ise bu artış sonrasında 6.078 TL'den 7.901 TL'ye yükseltildi. En düşük memur maaşı ise 11.836 TL olarak artışa geçildi. Mart ayı enflasyonuna bakıldığında ise yüzde 14,14 oranında ki artış en düşük memur maaşını 13.509 TL olarak güncelledi.

GELEN ZAMLAR SONRASI MESLEKLERİN ESKİ - YENİ MAAŞLARI

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 23.654 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL - 14.418 TL

Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL - 20.825 TL

Öğretmen 1/4 – 15.793 TL - 18.026 TL

Başkomiser 3/1 – 20.873 TL - 23.824 TL

Polis memuru 8/1 – 18.235 TL - 20.813 TL

Uzman doktor 1/4 – 24.743 TL - 28.241 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL - 17.818 TL

Mühendis 1/4 – 21.295 TL - 24.306 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 13.142 TL - 15.000 TL

Profesör 1/4 - 34.057 TL - 38.872 TL

Araştırma görevlisi 7/1 – 20.139 TL

Vaiz 1/4 – 16.615 TL - 22.986 TL

Avukat 1/4 – 19.968 TL - 22.791 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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