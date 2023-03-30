Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi herkesi ilgilendiriyor! Maaş zammında enflasyon hesabı... İşte meslek meslek eski maaş – yeni maaş hesabı







MART AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ







MEMURLARA 3 AYLIK ZAMLI MAAŞ

GELEN ZAMLAR SONRASI MESLEKLERİN ESKİ - YENİ MAAŞLARI

Emekli maaş zammı ile en düşük aylık 7.500 TL'ye yükselirken asgari ücret üzerinden de zam haberleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen sorulara yanıt verirken Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı bilgisi verildi. Gözler memur maaşlarına çevrilirken eski ve yeni rakamlar güncellendi.Mart ayı TÜFE aylık medyan tahminleri yüzde 2,85 olarak yaşanırken uzman isimler önümüzdeki dönemlerde enflasyon üzerinde ki artış hızı düşse bile seçim ekonomisi ele alındığında bütçe açıkları, erken emeklilik ve asgari ücret, deprem konut fiyatları etkili faktörler haline geldi.Emekli maaşlarına gelen zamla beraber Ocak ayında rekor artışa imza atıldı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL olarak güncellenirken zam sonrası maaşlarda artışlar yaşandı. Zam haberi sonrasında 7.500 TL'nin altında olan emekli maaşları da 7.500 TL olarak maaşlarını almaya devam edecek.Ocak ayıyla beraber emekliler ve memurlara refah payı eklenerek yapılan zam yüzde 30 olurken en düşük memur maaşı ise bu artış sonrasında 6.078 TL'den 7.901 TL'ye yükseltildi. En düşük memur maaşı ise 11.836 TL olarak artışa geçildi. Mart ayı enflasyonuna bakıldığında ise yüzde 14,14 oranında ki artış en düşük memur maaşını 13.509 TL olarak güncelledi.Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 23.654 TL Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL - 14.418 TL Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL - 20.825 TL Öğretmen 1/4 – 15.793 TL - 18.026 TL Başkomiser 3/1 – 20.873 TL - 23.824 TL Polis memuru 8/1 – 18.235 TL - 20.813 TL Uzman doktor 1/4 – 24.743 TL - 28.241 TL Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL - 17.818 TL Mühendis 1/4 – 21.295 TL - 24.306 TL Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 13.142 TL - 15.000 TL Profesör 1/4 - 34.057 TL - 38.872 TL Araştırma görevlisi 7/1 – 20.139 TL Vaiz 1/4 – 16.615 TL - 22.986 TL Avukat 1/4 – 19.968 TL - 22.791 TL