Memurun gözü kulağı zam haberinde! TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! İşte enflasyon farkı hesabıyla yeni memur maaşları







MEMUR ARA ZAMLARI







Memurların gözü kulağı yapılacak zam haberlerinde. Merakla beklenen enflasyon oranlarına göre zam miktarları netleşmeye başladı. Peki yeni enflasyon oranlarına göre memurlara ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.En düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaş tutarı 7 bin 500 TL oldu. Yapılan ek zam sonrasında memurlar da ara zam haberi beklemeye başladı. Seçim öncesinde memurlara yapılacak ara zamlarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Memur ara zamlarının Temmuz ayında olması tahmin edilirken enflasyon oranlarına göre yapılacak zam miktarları da belli olmaya başladı.Mart ayı enflasyon oranları aylık olarak yüzde 2.29, yıllık olarak yüzde 50.51 oranında belirlendi. 3 aylık enflasyon oranlarına bakıldığı zaman SSK ve Bağ Kur emeklisinin maaş zamları yüzde 12.52, 3 aylık enflasyon oranlarına göre memurların zam oranları da yüzde 10.52 olarak belirlendi. Ocak ayında senelik olarak yüzde 6.65 olarak belirlenen enflasyon oranları Şubat ayı enflasyon oranlarına göre yüzde 3.15 olarak artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi maaş zamları iki aylık enflasyon farklarına göre yüzde 9.8 olarak belirlendi ve en düşük memur maaşının şimdiden 13 bin 9 TL'ye yükseleceği belirlendi. 2022 senesinde enflasyon oranı yüzde 64.27 olarak belirlenmiş ve memur maaşlarına yüzde 16.5, SSK ve Bağ Kur emeklilerine yüzde 15.4 artış yapılmıştı. Memurların 6 aylık enflasyon farkları ve refah payları da eklenerek memur maaşlarına yüzde 30 zam yapılmıştı ve bu durumda en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'ye yükseldi. Temmuz ayına 4 ay kala memurlar ve emekliler refah payının da zamlara eklenmesini bekliyor.