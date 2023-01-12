Memurlara yapılan yüzde 30'luk zamların 15 Ocak'a kadar gelip gelmeyeceği tartışılırken, Maliye Bakanlığı maaşların iki kısım halinde ödeneceğini açıkladı. Memur maaşları için uygulamaya alınacak olan yüzde 30 zam ile ilgili hazırlanan kanun TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı, fakat henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Hazine, yetkililerin yardımlarının hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılabilmesi için BT altyapısının hazır olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı sosyal ağ hesabından yapılan açıklamada, 210 kamu idaresindeki 2,9 milyon memurun maaşının Maliye Bakanlığı tarafından kurulan bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda ödendiği belirtildi.
Finans
12 Ocak 2023 - 18:32
Memurun yüzde 30 zammı 15 Ocak tarihine yetişecek mi? Maliye Bakanlığı 14 günlük maaş farkı için sistemleri açıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının memurlara 14 günlük ücret artış ve farklarını ödemeleri için sistemlerinin kullanıma açılacağını duyurdu.
Finans
12 Ocak 2023 - 18:32