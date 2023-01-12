Memurun yüzde 30 zammı 15 Ocak tarihine yetişecek mi? Maliye Bakanlığı 14 günlük maaş farkı için sistemleri açıyor!













BİLİŞİM ALT YAPI SİSTEMLERİ AÇILDI

Memurlara yapılan yüzde 30'luk zamların 15 Ocak'a kadar gelip gelmeyeceği tartışılırken, Maliye Bakanlığı maaşların iki kısım halinde ödeneceğini açıkladı. Memur maaşları için uygulamaya alınacak olan yüzde 30 zam ile ilgili hazırlanan kanun TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı, fakat henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Hazine, yetkililerin yardımlarının hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılabilmesi için BT altyapısının hazır olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı sosyal ağ hesabından yapılan açıklamada, 210 kamu idaresindeki 2,9 milyon memurun maaşının Maliye Bakanlığı tarafından kurulan bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda ödendiği belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık Mali Müşavirlik Genel Müdürlüğü'nce yönetilen bir bilgi sistemi aracılığıyla 210 kamu idaresindeki yaklaşık 2,9 milyon memurun maaşının eşit elektronik yöntemle ödenmesini sağlayacakları belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği yüzde 30 zam Genel Kurul'da kabul edildi. Ekibimiz özverili bir şekilde çalışarak sistemimizi güncelledi ve kamu çalışanlarımızın refahını artırmak için fazladan gelen paralar kamu kurumlarımız tarafından ödemelerin yapılabilmesi için hızla hesaba yatırıldı Sistemlerimizi kullanıma açacağız." denildi.