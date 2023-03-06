Menemen yemek hayal oluyor! 1 kg domates bakın kaç TL olacak: Duyanlar şaşıp kalıyor

Türkiye'de her yıl binlerce ev, özel hazırlamalar yaparak bütçelerinden domatese ayrılan payı belirler. Ancak, son zamanlarda gelen kötü haberlerle birlikte bu durumun değişebileceği konuşuluyor. Nitekim, domatesin bu yıl kilogramı için 100 TL gibi yüksek bir fiyat öngörülüyor.













Domates fiyatlarındaki artış sadece domatesle sınırlı değil. Biber, kuru soğan ve yumurtanın fiyatları da arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin istatistiklerine göre, domatesin aylık yüzde 29.36, yıllık yüzde 109.26 artış gösterdiği belirtildi.

Sivri biberin fiyatı aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 20.28 artarken.

soğandaki artış aylık yüzde 14.62 oldu. Kuru soğan fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 572.96 ile 5.5 kattan fazla oldu.

Yumurta fiyatındaki artış da aylık yüzde 10.26, yıllık yüzde 77.91 oldu.

Türkiye'de domates, birçok yemekte kullanılan temel bir sebzedir ve genellikle evde özel hazırlamalar yapılarak tüketilir. Ancak son zamanlarda domatesin fiyatı artmaya başladı ve 2023 yılında kilogram fiyatının 100 TL olacağı tahmin ediliyor.Domates fiyatındaki artışın sebeplerinden biri, ihracat yasağıdır. Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre domatesin ihracatına yasak getirildi. İhracatçılar, ihracatın durması durumunda ithalat yapmak zorunda kalacaklarını ve bu durumda fiyatların daha da artacağını belirttiler.2023 yılına gelindiğinde domatesin fiyatı, yüzde 100'lük bir artış göstererek 10-15 lira dolaylarından 25-28 liraya kadar yükseldi. İhracat yasağı kısa süreli bir düşüşe neden olsa da, ihracatçılar sürdürülebilir olmadığını belirterek önümüzdeki yıl domatesin ithal edileceğini söyledi.İhracat yasağı ve diğer faktörlerin etkisiyle, Türkiye'deki gıda fiyatları giderek yükseliyor. Bu durum, halkın geçim sıkıntısını artırıyor ve üreticilerin ekonomik olarak zor durumda kalmasına neden oluyor.