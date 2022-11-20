Merak edilen soru: Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?

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Emeklilikte en önemli etkenlerden biri de sigorta başlangıç tarihidir. Emeklilik ve muhakeme süresini önemli ölçüde etkileyen sigorta ödemeleri ve başlangıç tarihinin en önemli detayı, bu dönemdeki stajyerlik sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağıdır. Lise veya üniversite eğitim stajları sırasında sigortası ödenen kişiler sosyal medya aracılığıyla örgütlenmeye başladı. Talepler son yıllardan çok daha yüksek sesle dile getirildiÇalışma ve Sosyal İşler Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada önlerinde tek formül olduğunu söyledi.Sosyal güvenlikte çalışılan gün sayısı, yıl ve sağlık sigortası primlerini kontrol ettiklerini kaydeden Bilgin, "En uygun ve kapsamlı analizi yapacağız." söz konusu Açıklamanın devamında staj sigortasının EYT'yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna da yanıt veren Bakan Bilgin, " Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak." İfadelerine yer verdi. Bakan Bilgin Sigorta girişi yaptırmadığı çıraklık ve staj durumu bu kapsama dahil değildir. Sigortası olanlar için sorun yok. Çıraklık ve staj dönemleri sigortalı giriş değildir. Sağlık sigortasını korumak için tasarlanmış bir sistemdir. Dedi.Brüt asgari ücret : 6.471 Türk Lirası 1 günlük borçlanma: 69 Türk Lirası 1 aylık borçlanma : 2.070 Türk Lirası 1 aylık tavan borçlanma: 15.525 Türk Lirası Borçlanma hesabı: Asgari ücret X % 32Brüt asgari ücret: 6.471 Türk Lirası 1 aylık borçlanma: 2.070 Türk Lirası 18 aylık borçlanma: 37.260 Türk Lirası 18 aylık tavan borçlanma: 279 bin 450 Türk LirasıBrüt asgari ücret: 6.471 Türk Lirası 1 aylık borçlanma: 2.070 Türk Lirası 24 aylık borçlanma: 49.680 Türk Lirası 24 aylık tavan borçlanma: 372 bin 600 Türk LirasıBrüt asgari ücret: 9.706 Türk Lirası 1 aylık borçlanma: 3.105 Türk Lirası 18 ay borçlanma farkı: 18.630 Türk Lirası 24 ay borçlanma farkı: 24.840 Türk Lirası