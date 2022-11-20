EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:54

Merak edilen soru: Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?

EYT staj ve çıraklık sigortası için alınan kararlar neler? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 00:54
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Merak edilen soru: Staj sigortası EYT kapsamında başlangıç sayılacak mı?


Emeklilikte en önemli etkenlerden biri de sigorta başlangıç tarihidir. Emeklilik ve muhakeme süresini önemli ölçüde etkileyen sigorta ödemeleri ve başlangıç tarihinin en önemli detayı, bu dönemdeki stajyerlik sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağıdır. Lise veya üniversite eğitim stajları sırasında sigortası ödenen kişiler sosyal medya aracılığıyla örgütlenmeye başladı. Talepler son yıllardan çok daha yüksek sesle dile getirildi

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada önlerinde tek formül olduğunu söyledi.



Sosyal güvenlikte çalışılan gün sayısı, yıl ve sağlık sigortası primlerini kontrol ettiklerini kaydeden Bilgin, "En uygun ve kapsamlı analizi yapacağız." söz konusu Açıklamanın devamında staj sigortasının EYT'yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna da yanıt veren Bakan Bilgin, " Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocaktan sonra uygulamaya sokulacak." İfadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin Sigorta girişi yaptırmadığı çıraklık ve staj durumu bu kapsama dahil değildir. Sigortası olanlar için sorun yok. Çıraklık ve staj dönemleri sigortalı giriş değildir. Sağlık sigortasını korumak için tasarlanmış bir sistemdir. Dedi.

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